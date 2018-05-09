親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

MLB／曾仁和本季初登大聯盟 先發戰馬林魚

川普宣布退出伊朗核協議 歐巴馬批嚴重錯誤、背棄盟友

詹姆斯「毀」人不倦 有如穿越時空的喬丹

2018-05-09 07:00特約記者李亦伸

過去12年，詹姆斯10次率領球隊打進東區決賽，今年季後賽4：0橫掃暴龍後，詹姆斯完成季後賽生涯第12次橫掃。在這個基礎上，詹姆斯已經連續七年率領球隊打下東冠，今年目前是東冠八連霸。

躺在詹姆斯腳下屍體無數，暴龍連續三年輸給詹姆斯和他的騎士。即使少壯英明，強如上季塞爾蒂克，最終還是倒在詹皇膝下。過去七年，塞爾蒂克季後賽輸給詹姆斯三次，公牛一次，老鷹兩次，溜馬兩次，其中溜馬、塞爾蒂克、老鷹、公牛都曾經是東區第一種子。

詹姆斯(右)施展十八般武藝，打得暴龍信心全失，不但遭到騎士橫掃，背水一戰還狂輸3...
詹姆斯(右)施展十八般武藝，打得暴龍信心全失，不但遭到騎士橫掃，背水一戰還狂輸35分。 美聯社
分享

一如當年尤英、米勒、巴克里、卡爾馬龍、史塔克頓NBA90年代一代菁英，他們的生涯始終跨不過「籃球之神」喬丹，在喬丹統治NBA90年代，這些聯盟前50年大球星始終無緣爭冠。

這個世代過去10年倒在「籃球皇帝」詹姆斯膝下的聯盟菁英，德羅展、羅瑞、羅斯、皮爾斯、賈奈特、歐拉迪波，他們的命運一如90年代一大票球星，在詹姆斯當代完全統治下無緣爭冠。

羅瑞(左)與德羅展(右)近年達到球員生涯最顛峰，並將暴龍不斷提升到更高的層次，本...
羅瑞(左)與德羅展(右)近年達到球員生涯最顛峰，並將暴龍不斷提升到更高的層次，本季甚至拿下東區第一戰績，但連三年在季後賽都過不了詹姆斯這關，只能徒呼負負。 美聯社
分享

認為詹姆斯還沒有超越喬丹的球迷、立論者肯定更多，但不容否認的一個事實是：詹姆斯獨立帶隊能力，攻防兩端統治力，還有他能幫助隊友、教練成就更好團隊戰力的領袖作用，已經超越喬丹，喬丹憑一己之力並沒能長時間統治東區，打出像詹姆斯一樣的主宰力。

喬丹勝過詹姆斯的地方，贏在總冠軍數量，贏在無懈可擊的進攻得分技巧，同時贏在他跨越世代和時空的球路風格。論比賽統治力和攻防兩端主宰力，詹姆斯的表現前無古人，他能讓隊友一一融入團隊，打出效率，他擅長為教練解決人員輪換和調度問題，激發隊友潛能，他可以在一人帶隊情況下，把球隊提升到最高峰，跨越每一次艱難挑戰。

詹姆斯(中)的統治力到了前無古人的地步，暴龍再怎麼包夾也是做白工。 美聯社
詹姆斯(中)的統治力到了前無古人的地步，暴龍再怎麼包夾也是做白工。 美聯社
分享

簡言之，詹姆斯的能力可以將一支平凡球隊帶進季後賽，他能把一支季後賽球隊帶上分區冠軍，即使他沒有另一名球星級幫手。他在球場上展現出來的統治力已經不只是領袖、球星、進攻、組織、防守，他甚至是場上教練，對手心魔，更是隊友和球迷+媒體自信的來源。

多倫多暴龍例行賽打出59勝隊史最佳戰績，拿下東區第一種子，擁有季後賽主場優勢，攻防兩端效率值都排名前五，板凳效率值排名聯盟前三，但這套精英陣容和球星組合，還是跨不過詹姆斯這道檻。

暴龍在例行賽打出傲人戰績的菁英陣容，來到季後賽被詹姆斯(中)當成衛生紙一樣輕鬆撕...
暴龍在例行賽打出傲人戰績的菁英陣容，來到季後賽被詹姆斯(中)當成衛生紙一樣輕鬆撕破。 美聯社
分享

暴龍不只被詹姆斯的球隊橫掃出局，暴龍兩大球星德羅展、羅瑞系列賽全被打垮，教練亂了章法，放棄暴龍擁有的高度和內線優勢，改跟騎士玩騎士最擅長的一對一、擋拆、快速攻防和三分比準，暴龍註定要被詹姆斯完全剋制。

以己之長，攻彼之短，揚長藏拙乃孫子兵法最高境界，暴龍在對位、戰略和心態度上已經輸了一截，兩軍戰峙，系列賽首戰暴龍該贏未贏，失去心態+氣勢，已經不是靠球星、教練、陣容調整可以解決。

詹姆斯在很多層面已經超越喬丹，他對比賽統治力和對一支球隊的主宰方式，讓現代球迷重溫90年代喬丹風華。

詹姆斯就是這個世代的喬丹。

詹姆斯跟喬丹實在都是可怕的魔鬼毀滅者，讓跟他們同時代的眾多好手虛耗黃金歲月，卻連...
詹姆斯跟喬丹實在都是可怕的魔鬼毀滅者，讓跟他們同時代的眾多好手虛耗黃金歲月，卻連冠軍戰的滋味都嚐不到。 2009-10 UPPER DECK 3D 球員卡
分享

多倫多

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

NBA／詹姆斯專門屠龍 騎士晉東區決賽

2018-05-09 00:42

爵士陣容捉襟見肘 已難擋火箭高歌前進

2018-05-08 19:15

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-08 10:00

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-05-07 10:33

NBA／回應短劇嘲諷 詹皇：從未對隊友失去信心

2018-05-08 19:52

NBA／無法跨越詹皇障礙 暴龍全隊賽後難掩沮喪

2018-05-08 16:48

NBA／替補小將先發扮英雄 隊友盛讚麥克康奈爾

2018-05-08 16:45

NBA／堅稱詹皇絕殺是意外 知名體育媒體人惹議

2018-05-08 15:52

NBA／季後賽火鍋數史上第9 伊巴卡超越穆湯波

2018-05-08 15:50

NBA／安比德隔空放話 莫里斯：1比3不該出聲

2018-05-08 13:40

NBA／分區龍頭遭橫掃 暴龍入難堪記錄簿

2018-05-08 12:41

NBA／詹姆斯準大三元領軍 騎士連2年橫掃暴龍

2018-05-08 11:40

NBA／爵士艾克森G5將缺陣 火箭不敢掉以輕心

2018-05-08 10:17

NBA／招攬詹姆斯 尼克康特：想當紐約之王嗎？

2018-05-08 09:44

NBA／麥克康奈爾扮奇兵 76人躲過綠衫軍橫掃

2018-05-08 09:10

NBA／與大范分道揚鑣 活塞老闆：必要的改變

2018-05-08 09:04

NBA／30歲前季後賽飆分榜 杜蘭特僅次詹皇、喬丹

2018-05-08 07:55

76人季後賽實在太嫩 打開視界戰學費不貴

2018-05-07 07:00

米契爾驚奇化身助攻王 火箭恐難攻下爵士主場

2018-05-04 07:00

柯瑞神蹟比美索爾回歸 勇士還有什麼弱點？

2018-05-03 07:00

季後賽第二輪已無弱者 總教練功力大比拚

2018-05-02 07:00

詹姆斯衝出無限之戰 不累不累再往前飛

2018-05-01 07:00

鵜鶘vs.勇士之戰 內行人必看的眉眉角角

2018-05-01 07:00

最強剋星火箭以逸待勞 爵士攻守身陷難題

2018-04-30 12:50

馬刺戰到山窮水盡 為勇士強灌還魂丹

2018-04-26 07:00

藍領溜馬逼得超緊 詹皇好缺像樣的皮朋

2018-04-24 07:00

謎一樣的灰狼 讓火箭不能再輕敵了

2018-04-23 07:00

隨馬刺繁華落幕 法國跑車緩緩駛向終點

2018-04-20 07:00

球隊客場戰力 左右季後賽晉級之路

2018-04-19 07:00

溜馬實力被低估？ 騎士需重啟終極殺陣

2018-04-17 07:00

NBA季後賽FANTASY 實現你的總管夢

2018-04-14 16:00

金塊太依賴約柯奇 輸掉生死鬥賠上球季

2018-04-13 07:00

季後賽第一輪爆冷預測：公鹿最可能演出大逆襲

2018-04-13 07:00

傷兵多、黑馬強 引出季後賽首輪三大話題

2018-04-12 15:43

耶誕大戰勝負只是參考 勇士整體還是優於騎士

2017-12-26 10:40
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯準大三元領軍 騎士連2年橫掃暴龍

2018-05-08 11:40

NBA／分區龍頭遭橫掃 暴龍入難堪記錄簿

2018-05-08 12:41

NBA／無法跨越詹皇障礙 暴龍全隊賽後難掩沮喪

2018-05-08 16:48

NBA／堅稱詹皇絕殺是意外 知名體育媒體人惹議

2018-05-08 15:52

NBA／麥克康奈爾扮奇兵 76人躲過綠衫軍橫掃

2018-05-08 09:10

NBA／回應短劇嘲諷 詹皇：從未對隊友失去信心

2018-05-08 19:52

NBA／招攬詹姆斯 尼克康特：想當紐約之王嗎？

2018-05-08 09:44

NBA／安比德隔空放話 莫里斯：1比3不該出聲

2018-05-08 13:40

爵士陣容捉襟見肘 已難擋火箭高歌前進

2018-05-08 19:15

NBA／爵士艾克森G5將缺陣 火箭不敢掉以輕心

2018-05-08 10:17

NBA／與大范分道揚鑣 活塞老闆：必要的改變

2018-05-08 09:04

NBA／季後賽火鍋數史上第9 伊巴卡超越穆湯波

2018-05-08 15:50

中職／史耐德玩上癮？洪宸宇8天內三度先發

2018-05-08 17:09

NBA／替補小將先發扮英雄 隊友盛讚麥克康奈爾

2018-05-08 16:45

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-08 10:00

足球／傳足協比賽造假洗積分 FIFA調查恐被停權

2018-05-08 15:29

MLB／達比修感冒進傷兵 小熊可能升曾仁和

2018-05-08 09:51

中職／短短8天先發3場 涂鴻欽是史上第一人

2018-05-08 17:52

MLB／克蕭又傷 支持者要道奇「做一點事」

2018-05-08 12:14

MLB／曾仁和本季初登大聯盟 先發戰馬林魚

2018-05-09 06:59

MLB／達比修掛病號 曾仁和先發救火

2018-05-09 00:44

MLB／史普林格瘋狂6支6 可惜未完全打擊

2018-05-08 15:24

MLB／20個月來首度實戰 林瑟肯復健賽1局送2K

2018-05-08 10:15

MLB／林子偉下放小聯盟 坦言經驗不夠

2018-05-09 07:03

MLB／在天使擊3千安 聖路易球迷：普荷斯仍屬紅雀

2018-05-08 12:17

MLB／大聯盟又見愛爾蘭人 上一次是73年前

2018-05-08 12:29

MLB／達比修為漸凍人捐款 感動世仇紅雀球迷

2018-05-08 11:28

羽球全團賽／空白一年 梁華竣向周天成學習

2018-05-08 21:17

MiLB／江少慶本季不敗 李振昌1.2局飆3K

2018-05-08 10:29

羽球全團賽／戴資穎當偶像 陳孝承努力拚青奧

2018-05-08 14:44

詹姆斯「毀」人不倦 有如穿越時空的喬丹

2018-05-09 07:00

羽球全團賽／合庫黃金陣容應戰 連勝入袋

2018-05-08 16:41

足球／中華隊造假紀錄？ 足協與前教練否認

2018-05-08 21:49

羽球／慶戴資穎衛冕亞錦賽 紀念悠遊卡9日預購

2018-05-08 17:15

NBA／詹姆斯專門屠龍 騎士晉東區決賽

2018-05-09 00:42

撞球／奪司諾克世界冠軍 名將裸體現身記者會

2018-05-08 20:25

馬德里網賽╱約克維奇首輪碰上錦織圭 終於贏球

2018-05-08 16:45

MLB／不用TJ手術 奎托手肘扭傷休6至8周

2018-05-08 09:06

羽球／戴資穎亞錦賽衛冕紀念卡 預購限量1萬張

2018-05-08 17:06

中職／八天扛三場 兄弟洪宸宇「假先發」好忙

2018-05-09 00:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top