詹姆斯「毀」人不倦 有如穿越時空的喬丹

過去12年，詹姆斯10次率領球隊打進東區決賽，今年季後賽4：0橫掃暴龍後，詹姆斯完成季後賽生涯第12次橫掃。在這個基礎上，詹姆斯已經連續七年率領球隊打下東冠，今年目前是東冠八連霸。

躺在詹姆斯腳下屍體無數，暴龍連續三年輸給詹姆斯和他的騎士。即使少壯英明，強如上季塞爾蒂克，最終還是倒在詹皇膝下。過去七年，塞爾蒂克季後賽輸給詹姆斯三次，公牛一次，老鷹兩次，溜馬兩次，其中溜馬、塞爾蒂克、老鷹、公牛都曾經是東區第一種子。

詹姆斯(右)施展十八般武藝，打得暴龍信心全失，不但遭到騎士橫掃，背水一戰還狂輸35分。 美聯社 分享 facebook

一如當年尤英、米勒、巴克里、卡爾馬龍、史塔克頓NBA90年代一代菁英，他們的生涯始終跨不過「籃球之神」喬丹，在喬丹統治NBA90年代，這些聯盟前50年大球星始終無緣爭冠。

這個世代過去10年倒在「籃球皇帝」詹姆斯膝下的聯盟菁英，德羅展、羅瑞、羅斯、皮爾斯、賈奈特、歐拉迪波，他們的命運一如90年代一大票球星，在詹姆斯當代完全統治下無緣爭冠。

羅瑞(左)與德羅展(右)近年達到球員生涯最顛峰，並將暴龍不斷提升到更高的層次，本季甚至拿下東區第一戰績，但連三年在季後賽都過不了詹姆斯這關，只能徒呼負負。 美聯社 分享 facebook

認為詹姆斯還沒有超越喬丹的球迷、立論者肯定更多，但不容否認的一個事實是：詹姆斯獨立帶隊能力，攻防兩端統治力，還有他能幫助隊友、教練成就更好團隊戰力的領袖作用，已經超越喬丹，喬丹憑一己之力並沒能長時間統治東區，打出像詹姆斯一樣的主宰力。

喬丹勝過詹姆斯的地方，贏在總冠軍數量，贏在無懈可擊的進攻得分技巧，同時贏在他跨越世代和時空的球路風格。論比賽統治力和攻防兩端主宰力，詹姆斯的表現前無古人，他能讓隊友一一融入團隊，打出效率，他擅長為教練解決人員輪換和調度問題，激發隊友潛能，他可以在一人帶隊情況下，把球隊提升到最高峰，跨越每一次艱難挑戰。

詹姆斯(中)的統治力到了前無古人的地步，暴龍再怎麼包夾也是做白工。 美聯社 分享 facebook

簡言之，詹姆斯的能力可以將一支平凡球隊帶進季後賽，他能把一支季後賽球隊帶上分區冠軍，即使他沒有另一名球星級幫手。他在球場上展現出來的統治力已經不只是領袖、球星、進攻、組織、防守，他甚至是場上教練，對手心魔，更是隊友和球迷+媒體自信的來源。

多倫多暴龍例行賽打出59勝隊史最佳戰績，拿下東區第一種子，擁有季後賽主場優勢，攻防兩端效率值都排名前五，板凳效率值排名聯盟前三，但這套精英陣容和球星組合，還是跨不過詹姆斯這道檻。

暴龍在例行賽打出傲人戰績的菁英陣容，來到季後賽被詹姆斯(中)當成衛生紙一樣輕鬆撕破。 美聯社 分享 facebook

暴龍不只被詹姆斯的球隊橫掃出局，暴龍兩大球星德羅展、羅瑞系列賽全被打垮，教練亂了章法，放棄暴龍擁有的高度和內線優勢，改跟騎士玩騎士最擅長的一對一、擋拆、快速攻防和三分比準，暴龍註定要被詹姆斯完全剋制。

以己之長，攻彼之短，揚長藏拙乃孫子兵法最高境界，暴龍在對位、戰略和心態度上已經輸了一截，兩軍戰峙，系列賽首戰暴龍該贏未贏，失去心態+氣勢，已經不是靠球星、教練、陣容調整可以解決。

詹姆斯在很多層面已經超越喬丹，他對比賽統治力和對一支球隊的主宰方式，讓現代球迷重溫90年代喬丹風華。

詹姆斯就是這個世代的喬丹。