爵士陣容捉襟見肘 已難擋火箭高歌前進

2018-05-08 19:15 NBA台灣 monmo



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又一次差不多如前篇所述，火箭爵士系列賽到了第四戰，雙方變陣已近告一段落；這並非代表領先的火箭已見底，而是他們用現有的打法針對爵士足矣，無需特別再作大幅度調整，落後的爵士則真的已沒什麼變招空間─尤其在傷兵越來越嚴重情況下，魯比歐（Ricky Rubio）這系列至今傷停、費佛斯（Derrick Favors）前一戰受傷、奧尼爾（Royce O'Neale）本場受傷、艾克森（Dante Exum）本場傷退，雙方現在的短兵交戰，三個字曰「基本盤」，端看球員的狀態決勝負。

對落後且傷兵加劇的爵士而言，今日還得讓克勞德（Jae Crowder）取代帶傷上陣的費佛斯頂上先發，且失去魯比歐後被火箭打透的陣容缺陷，已難再有大幅度且有效的變陣想像，唯一能倚靠的只有「防守建軍」的榮耀，試圖打的更努力、更具對抗性，迎戰雲端的那支強者火箭。

這場從第一節起，由米契爾（Donovan Mitchell）帶領，爵士多數將士就已彷彿第四節般毫無保留的黏纏防守，也調整上一戰太聚焦雙星的防守漏洞，其實是有起到功效：火箭僅得到系列賽最低的100分，第三戰重要火力奧援葛登（Eric Gordon）與亞瑞查（Trevor Ariza）受到影響，火箭團隊三分外線僅26.3%，也逼迫火箭主將打了四戰最久的上場時間，且哈登（James Harden）打出系列賽最低迷的表現（24分8失誤三分球投7中1）。

那麼爵士為什麼還是落敗？最直觀的原因當然就是爵士得分還是比較少，進一步說：進攻仍舊硬傷，火箭防守更有成效。

火箭依舊在執行上一場大致的防守策略，針對擔任控球後衛的米契爾設計整體防守佈陣，而進攻端依舊放切不放投，且這個是的帶有陷阱意味的破綻，實為引誘。

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固然在進攻方面，爵士小招小式的仍試圖帶給火箭一點挑戰，如筆者提到也許可以試試的：爵士後場三劍客米契爾、巴克斯（Alec Burks）、艾克森同時上陣衝鋒，讓他人分擔米契爾控球任務。但同樣也被筆者說中，這些球員季賽沒練角，也沒什麼練陣，臨陣磨槍狀況就只有天知道，巴克斯今日狀態普普，內托（Raul Neto）後半段證明自己仍是可用之兵，但已花了太多放槍失誤代價，才進入狀況；艾克森又從上一戰低迷回到第二戰的瀟灑，僅打了10分鐘就受傷退場。

於是爵士又回到了米契爾單騎領軍的艱難處境，即使今天英格斯（Joe Ingles）已經努力跳了出來，這仍遠遠不夠幫助米契爾擊垮對面的後場雙星。

身為一個新秀，米契爾的調整已堪稱說到做到了，前幾場賽後訪問中，爵士主帥史奈德（Quin Snyder）曾這麼說道：「我要他同時加強切入、投射、傳球的侵略性。」，換個白話說法就是：「你三脅都要做好」，再直白一點說就是：「就靠你了」，可以想見這位一年級菜鳥，在這個沒有魯比歐的系列賽，到底背負了多大重任。

今天米契爾也打出遠從上一戰10分反彈的25分，成為「海軍上將」羅賓森（David Robinson）後首位季後賽超過5場至少拿下25分的新秀，第二節甚至打出如同雷霆關門戰第三節般的好表現，單節拿下13分。

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但隨後火箭再次對他祭出今日為數較少的調整變陣，在第二節米契爾的活躍多半建立在對位單挑較矮小後衛的情況（哈登、葛登），這時候就比較難達成上一戰給予的貼身、佔位以及防守者身材逼迫壓力，而一旦米契爾有了腳步可以踩踏起跳的空間，他就能重現雷霆戰多所使用臂展優勢的大絕招─大轉身換邊上籃，亦或者拉竿上籃，也想起了前篇筆者有提過他會且可以使用的變向切入。

所以進入後半段，火箭除了多所讓更高大且運動能力不錯的前鋒組回去盯防米契爾，如亞瑞查、卡佩拉（Clint Capela），除限制他腳步空間外，或許是算準米契爾始終還非頂尖控衛視野，亦或者是賭一把對手三分外線更爛（全場29投7中，比低迷的火箭更慘烈，其實全場以米契爾為首傳出相當多的三分空檔，但爵士綠葉們的投射狀態不佳，這也是基本盤的差距），多所採取禁區防守者在米契爾一啟動切入時就直接到油漆區補防的佈陣。

同時間戈貝爾（Rudy Gobert）只需另一名後衛卡住他往禁區走的路線，放一個爵士外圍球員空檔無妨，甚至第一線防守者也有刻意放持球者切入再設陷阱的意思在。

於是我們就看到了卡佩拉的活躍（單場6火鍋，季後賽生涯新高），尤其是第四節尾聲，爵士球員們彷彿眼中都只有籃框，或許也是對傳給三分線投射失去信心只想殺入禁區得分，讓卡佩拉更創下了20年來首位球員比賽最後3分鐘搧出5記阻攻的紀錄，對米契爾搖手指、正面迎蓋戈貝爾都是難忘畫面。

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賽後從史奈德教練的話中也可知火箭這場比賽的防守有多麼的成功。他說到爵士光在籃框附近就錯失了22記投籃，這正是火箭稍微放鬆讓爵士以為有機可趁，卻頻受干擾的防守選擇策略。三分比不贏人、單打比不贏人，有身高優勢的禁區籃框附近失投還這麼多，贏球當然很艱難。

屋漏偏逢連夜雨，基本戰力落差+難有變陣空間，爵士本來就落居下風，但近兩戰接二連三的傷兵情況，更讓主場球隊調度捉襟見肘。

艾克森在傷退之前，上場10分鐘拿下9分，是幫助爵士咬住分數的功臣，而且繼第二場後，又賞了哈登多達11次對位僅1中的精彩防守，本戰失去他真的是球迷的遺憾，不僅少了對哈登最好的防守者，當奧尼爾第四節進攻不佳時，也少了可以頂替的球員，甚至奧尼爾本身在此戰第一節就也已受傷。

影響更鉅的還有第三戰受傷、第四戰勉力出戰但被限制於15分鐘的費佛斯，主要差異在於爵士因此很難把戈貝爾換下去；但就在前篇分析筆者還大聲疾呼，如果史奈德總教練一定要把戈貝爾留在場上情況下，這位法國高塔一定得有破繭而出的表現，至少協助球隊鞏固籃板，爵士才有一絲勝機。

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但戈貝爾仍繼續於攻守兩端被爆：防守成為單挑的肥肉，尤其是保羅（Chris Paul）；進攻端除了快速落位灌籃，連位置都卡不好；更甚者，多次被卡佩拉單吃及背後撈走籃板（筆者至少看到因此多丟5分），儼然成為這系列爵士的罩門。

戈貝爾系列賽正負值-64，且沒有一場是正值，相當於每場他上陣爵士就會多丟16分，今天的-20與費佛斯的+14的對照更是天壤之別，爵士這場發起了兩波比較有效的反撲，都是在費佛斯上場後藉由防守住對手並讓球隊打出反擊，落實減少失分並快速追分。

可只要換上戈貝爾，火箭找他這個點就幾乎有打有分，尤其保羅已完全適應爵士放中距離的防守策略，12記命中有11記是禁區到三分線間的中距離得手，大部分都是針對戈貝爾痛打。頂上哈登被嚴防的低迷，爵士自然怎麼追都追不上。

資深一點的爵士火箭球迷或許會想起當年姚明被布瑟（Carlos Boozer）拉出來針對的場景，只是今時今日，姚明的角色換在爵士隊了！

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一位年度最佳防守球員的熱門候選被當作弱點痛打，著實慘烈，卻又因為費佛斯受傷的上場限制，即便似乎今天史奈德已有意不再堅持主打戈貝爾，都無法讓更有效果的隊友長時間頂替（甚至今天頂PF先發的克勞德手感冰冷，也乏人頂替），這也是傷兵的無奈。

壞消息還沒結束，比賽至此，爵士唯一能憑靠的只有球員打出100%甚至120%的表現，方有機會打破陣形上遭剋制的現況，以及盼望最後的「爵地武士」魯比歐颯爽歸來，昨日賽後魯比歐的推特一度也暗示著他似乎有可能出征第五戰。

但今日爵士已提前公布，魯比歐與儼然「哈登 Stopper」的艾克森雙雙因大腿拉傷不克出戰，爵士最後一絲透過變陣大幅度扭轉局面的希望等同破滅......

如果火箭不致太過鬆懈輕敵或集體中邪當機（但保羅已特別警惕隊友，過去自己3：1後被逆轉的慘痛經驗，對手就是火箭），爵士剩下的贏球機會就只能期盼奇蹟了，而且要是相當相當大的奇蹟，比如米契爾單場轟下50分這類，否則若無意外，火箭該能於下戰主場晉級。

對球迷而言，就可惜沒有機會看到更完整的猶他爵士，能不能給予休士頓這支冠軍熱門候補，多一點點的挑戰跟艱難了。