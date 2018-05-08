NBA／招攬詹姆斯 尼克康特：想當紐約之王嗎？

2018-05-08 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



尼克康特(後)要助球隊招攬詹姆斯。美聯社 分享 facebook 紐約尼克在日前與前灰熊主帥費茲戴爾（David Fizdale）簽下總教練合約，被認為是招攬騎士明星前鋒詹姆斯（LeBron James）入隊的第一步，而尼克土耳其中鋒康特（Enes Kanter）也決定在今天加入遊說行列，他在個人社群網站上上傳了一段關於「紐約之王」的影片，希望詹姆斯在美國時間7月1日自由市場開跑後來到紐約證明自己。

尼克官方Instagram在今天發布球隊新任主帥費茲戴爾的照片，正式迎接新世代的到來，而過去在熱火擔任助教時期就與詹姆斯和韋德（Dwyane Wade）保持良好關係的費茲戴爾，也被認為是尼克想要網羅詹姆斯的第一步棋。

而為了幫助球隊招攬詹姆斯，尼克土耳其中鋒康特繼日前表示願意放棄執行最後一年球員選擇權，改與尼克重簽低於行情的價碼，讓球團清出足夠的薪資空間進行補強後，他今天更直接在個人社群網站上向詹姆斯發出「戰帖」。

「人們不停的在爭執究竟誰才是紐約之王，嘿！詹姆斯，如果你想成為真正的紐約之王的話，就來證明他吧。」康特在推特上上傳了一段挑戰詹姆斯的影片，並說到：「兄弟，我希望在7月1日當天看到你，祝你好運。」

事實上康特過去曾多次在社群網站上挑釁詹姆斯，包括「紐約之王」的橋段就來自於去年11月詹姆斯率隊前往尼克主場拿下勝利後，放上了一張在尼克主場所拍下的照片，當時康特就曾向詹姆斯嗆聲隊友波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）才是現今的紐約之王。

不僅如此，上個月尼克主場外也立了一塊「紐約之王」的看板，上面寫著「紐約之王？前來證明自己」的字眼，還標上詹姆斯的標籤「#KingJamesNYC18」，展現紐約球迷對於詹姆斯加盟的渴望。