非典型的輝煌之路 年輕少帥史蒂文斯

2018-05-08 07:57 NBA台灣 美國職籃戰國策



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《季後賽東區對戰表》

時間回到2013年，當時塞爾蒂克隊正進入重建，但總教練瑞佛斯（Doc Rivers）不願和球隊重建，接受快艇挖角遠走洛杉磯。當時檯面上能找的教練已經不多，塞爾蒂克老闆皮格柳卡（Steve Pagliuca）回憶，當時總管安吉的給他名單上有幾個選項，但仔細一看，第一個是過去幾年NCAA被認為最受矚目，巴特勒大學（Butler）的年輕少帥史蒂文斯（Brad Stevens），第二個，還是史蒂文斯，第三個，還是史蒂文斯。

皮格柳卡說：「我其實對史蒂文斯了解不深，但我想到幾年前和安吉一起去看過大學教練訓練營，比賽開始前，他問我，『你覺得誰是大學最佳教練？』，我不假思索，『當然是K教練』，安吉指著遠邊一個年輕人，『看著那個人，他就是現在大學籃壇最好的教練』，那個人就是史蒂文斯。」

那年是2010年，史蒂文斯33歲，日後證明，安吉沒看走眼。

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被冷凍明星的教練之路

「其實我大學考慮過乾脆不打球了。」這幾年連在重建逆境中，一步一步帶領綠衫軍從谷底走向聯盟頂點的史蒂文斯，說著自己的過去。

從小生長在印地安那州的史蒂文斯，受到印州籃球文化薰陶，從5歲開始就學著運球，8歲有了人生第一個籃框，10歲就成為印地安那（Indiana）大學球迷，對當時印州孩子來說，支持名人堂總教練奈特（Bob Knight）帶領的印大，是再自然不過。

高中時，史蒂文斯穿著代表溜馬射手米勒（Reggie Miller）的31號，曾經是印州高中明星球員，高四畢業那年，他單場平均轟下32.8分，加上品學兼優，他曾有機會踏上第一級大學舞台，但受限於只有6呎1的身材條件，他知道自己很難靠籃球出頭天，最後他放棄了第一級大學獎學金和長春藤名校（Ivy League）招手，選擇了離家鄉第三級，但以學術聞名的德保羅大學（DePauw），繼續打球和兼顧學業。

自家明星球員放棄籃球獎學金，回到更低層級的舞台為家鄉效力，看似要成為家鄉明星的劇本，卻在他大四那年受到空前打擊。那年史蒂文斯碰上前所未有挫折，打了三年主力，加上擔任球隊隊長，先發位置卻被大一球員取代，平均上場時間掉到15分鐘，平均一場球只能拿下五分，他當時即便在球隊內部的技巧練習折磨每個隊友，但他還是得不到上場時間。

第三級大學畢竟不是第一級名校，當時德保羅總教練范隆（Bill Fenlon）考量到球隊需要更多時間年輕化，因此刻意減少大四球員上場時間，讓全隊人人都能打。范隆用人思維是在第三級大學層級，沒有明星，而史蒂文斯被冰的大四球季，換來的卻是德保羅大學戰績長紅，24勝、4敗，名列第三級大學第四。

范隆說：「我的理念，所有球員無論什麼角色，都要接受在球隊裡面，你只是其一之一，要做的是最棒的隊友，如果你在乎的是自己，那你永遠就是球隊中最差的那個。」

史蒂文斯承認，這是他人生中第一次覺得是不是該放棄籃球，他說：「我是在1980年代，湖人和魔術世代長大的球迷，從小籃球就離不開我，但如果籃球不再有趣呢？當時我和我好友布區（Josh Burch）聊了幾個小時，我們要不要乾脆退出球隊？但最後，我們決定留下來，只因為不管什麼角色，我們不想後悔。」

范隆說：「我知道這對他要轉換不太容易，尤其是史蒂文斯這種從小大家就說你是somebody，從小報紙上看得到你的照片，其他小朋友把你當偶像，突然要他坐板凳，當然很難接受。」

但范隆考量不是沒道理，史蒂文斯其實相當自負，布區說：「別看他現在這樣，他以前從不防守的，在場上防守好像就跟不甘他的事情一樣。」

但在過去明星球員的傲氣，為他留下一個很重要的特質，不想輸。漫長坐足板凳的球季間，他摸索出自己過去不知道的那一面，教球。他會在技巧訓練折磨完學弟之後，再重新教他們一次進攻和防守，當時一個大一球員曾表示，史蒂文斯給他們的強度，甚至比范隆的練球份量還強。

隊友希丁傑（Ryan Hidinger）說：「他當時常常在暫停教練交代完之後，告訴我，『嘿，注意那個球員，他剛剛就不斷找空檔，只是還沒出手』。那時候我們就知道他有那種才華，他知道場上狀況，然後提點每個人。」

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商界與籃球

1999年，他大學畢業之後，第一份工作真的沒有馬上拿起教鞭，而是去了印州的禮來藥廠（Eli Lilly）擔任商業分析助理，起薪超過四萬美元。禮來藥廠資本高達21億美元，全球據點超過140個國家，禮來原本專收常春藤商學院頂尖學生，史蒂文斯是經濟系畢業，他將一份又一份商業報告鉅細靡遺徹底分析，從暑期實習中讓主管留下印下深刻，最後他破格錄取。

布區說：「現在很多人覺得他是天生教練，那是從他的特質和經歷倒果為因，他當時是學校裡的天之驕子，可以跟校花約會，成績好又打校隊，雖然所有人都說他是天生教練，但那時候要我猜他未來最有可能做的十份工作，教練大概還排不進去。」

據當時的主管表示，史蒂文斯心思縝密，資料計畫完備，更重要的是領袖氣質出眾，當時主管給他的評價是「善於整合複雜資訊，用淺顯易懂的方式領導團隊」，假以時日在商界必成大器。

史蒂文斯之所以踏上藥廠，是他在大學畢業前夕，和幾名隊友談論未來，他承認，雖然高中畢業時曾拿到一份來自墨瑟（Mercer）的第一級大學獎學金，但後來他大學生涯平均拿下8分，證明自己真的不是靠打球吃飯的料，藥廠工作的高薪確實能讓他發揮長才，只是，他沒有真正放下籃球。

他上班之餘，還在家鄉高中和AAU球隊擔任義務教練，他掌握住所有對手細節，就像他在分析商業資料那樣，包含對手習性、戰術，制定練習計畫。當時一個和他一起帶隊，也在大學擔任助教的朋友史卓貝瑞（Micah Shrewsberry）說：「從史蒂文斯態度就知道，他知道自己可能已經和籃球永遠擦身而過，因此他更把握每一次參與籃球的機會。」

直到有一次在同為印州的巴特勒大學暑假籃球營擔任教練，他被時任巴特勒助教的馬塔（Thad Matta）相中，馬塔問他有沒有意願到巴特勒擔任無給職教練？史蒂文斯沒有多想，他答應了。

馬塔當初其實並沒有完全摸透當時只有23歲的史蒂文斯有多少本事，但他回憶，「我看到一個年輕人眼中充滿熱情，他在籃球營除了做好所有細節，連發水和發披薩都不假他人。」

史蒂文斯在商界是明日之星，但他體會到，他懷念還是球場上的競爭，他想趁年輕給自己一次機會，無論什麼角色，他都想念著籃球。他說：「如果當初我已經30歲，我可能會選擇在禮來穩穩待下去，但當時我才大學畢業一年，我想讓自己試試看。」

當時馬塔幫他安插一份巴特勒籃球事務部門的工作，不致於沒有收入，但相較禮來，他薪水只剩下年薪1萬8千美元，史蒂文斯回憶，那一年別人看他是拋下風光未來委曲求全，生活過得最慘，但在他眼中，卻是執教生涯收穫最多的一年。

巴特勒那年助教團非常豪華，除了馬塔日後到俄亥俄州大（Ohio State）執教時收到歐登（Greg Oden）和康利（Mike Conley）挺進NCAA冠軍戰，還有後來分別執教伊利諾（Illinois）和愛荷華大學（Iowa）的葛羅斯（John Groce）和里克里特（Todd Lickliter），成為史蒂文斯不斷吸收養分的來源。

史蒂文斯表示，他當時學到最多的，是跟著負責情蒐的里克里特從剪接影片做起，準備好教練團需要的每個細節。里克里特回憶，史蒂文斯可以窩在剪接室一整天，做好那些他花了25年執教生涯才掌握的精髓，史蒂文斯在球隊會議中總是很安靜，但他觀察每個球員反應，是給的資料太少讓他們有疑問，或是給的資料太多沒辦法吸收？

史蒂文斯說：「我不希望我做的情蒐報告成效不如預期，聽者有疑問代表準備東西不夠精準，這就像上台對美國食藥監管局對於百憂解的成效不清楚而上不了架，那後果是難以估計的，這是我在禮來學到最重要的一課。」

隔年，史蒂文斯成為球隊正式助教，2007年以30歲之齡正式升任總教練，執掌巴特勒帥印，當2010和2011兩季帶領巴特勒以大黑馬之姿連續闖進NCAA總冠軍戰，他才不過34歲，但當時他已經被視為未來名人堂候選人。

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風光外表之下的強悍

2013年夏天，塞爾蒂克宣布和年僅37歲的史蒂文斯簽下6年長約，成為波士頓史上第16任總教練，即便在大學層級除了冠軍，史蒂文斯已經沒有太多需要證明之處，但當時接掌綠衫軍兵符，卻依然有不少看衰聲浪。

大多數的NBA總教練養成，不脫幾個固定模式，例如雖然沒有顯赫資歷，在名帥旁邊學習和輔佐多年，終於有一天真除上位，如錫伯度（Tom Thibodeau）、大范甘迪（Jeff Van Gundy）和布丹霍澤（Mike Budenholzer）；或是過去本身就是球員，早已熟悉球隊運作，經過幾年管理階層歷練就接班，如魯（Tyronn Lue）、基德（Jason Kidd）和華頓（Luke Walton）。

過去NCAA出身的教練在NBA紀錄慘烈，尤其上一個在波士頓灰頭土臉的，就是同樣曾在NCAA意氣風發，同樣戰術思維領先當代的皮提諾（Rick Pitino）。

綠衫軍總管安吉（Danny Ainge）也曾說過，現在的教練和球員之間關係不若過去，反而是需要向球員證明自己。

史蒂文斯接手的第一年，球員確實曾經懷疑過他到底有幾分本事，陣中最資深的華勒斯（Gerald Wallace）說：「當時球員確實有些雜音，但隨著他展現一連串的準備，讓我們同意，『好，就照他說的試試看』，全隊才開始相信他。」

也可以說是幸運，塞爾蒂克在成長，史蒂文斯也跟著在適應NBA，他不像其他被捧來拯救球隊的大學名帥，有著迫在眉睫的戰績壓力，相對在波士頓並沒有立刻被放在放大鏡下檢視。

無論在什麼狀況下，史蒂文斯過去總是給人冷靜，而且隨時準備好策略的儒帥形象，他說，這是過去經驗學習得來，「其實我並不是外在想的這麼冷靜，在我真正第一次擔任總教練，我才30歲，開場前我就緊張的要死，球隊也因此荒腔走板。籃球永遠無法避免輸球，但我不想球隊輸在我的情緒上。」

他的第一場比賽，巴特勒只以61：45擊敗實力有段落差的波爾州大（Ball State），他知道球隊發揮失常，因為教練情緒會直接反應在球員身上，從此他決定比別人坐了更足的功課。他第一年從巴特勒帶到波士頓的助教諾瑞德（Ronald Nored）就說：「他當時最常對我們助教說的，就是『我需要知道接下來對手的全部資料，everything，我要把他們近況全部翻過一遍』。」

他的老婆崔西說：「他看起來很沉著，是因為他比誰都不想輸，他總是想著如何擊敗對手。」最後史蒂文斯的第一個球季，巴特勒大學以29勝4敗結束例行賽，名列全美25強的第11名。

塞爾蒂克2013年正值剛送走賈奈特（Kevin Garnett）和皮爾斯（Paul Pierce）的百廢待舉，球隊有一票不到23歲的年輕核心，綠衫軍球迷希望看到的是球隊認真打，然後輸球，換取更好未來選秀順位。但當時的史蒂文斯可不想輸，他的哲學是，全力以赴，然後想辦法贏。

他的前球員科奈特說：「大家都覺得史蒂文斯教練的形象完美無瑕，執教能力高超、冷靜，外表又很帥，但其實他是我所知道最不想輸的人，他對勝利異常執著，他會跟大學球員爭論，下場自己親身指導，因為他只想贏。」

接著開季，剛進入重建的綠衫軍就投進逆轉三分球擊敗詹姆士（LeBron James）率領的熱火隊，但那次投進之後史蒂文斯沒有狂喜，只有小握拳頭走回休息室。

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The Butler Way

在巴特勒的年代，史蒂文斯有一套帶兵金字塔的哲學，細節、準備、表現、最後才是結果，而會影響這些的，則是「謙卑、熱情、團結、保持感激（Humility、 Passion、Unity、Servanthood、Thankfulness）」，他要求巴特勒球員都要學會承擔責任，以及隨時把團隊放在個人之前，這和帶領綠衫軍2008年再次奪冠，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）喊出的口號「Ubuntu」很像，都是要球員把團隊放在自己之前，而史蒂文斯則把這套哲學叫做「The Butler Way」，而這項現代籃球幾乎已經消失的執教哲學，更受到籃球教父伍登（John Wooden）生前對史蒂文斯推崇備至。

史蒂文斯哲學也有別於一般出生正規血統的NBA總教練，他很敢給那些被認為有明顯缺點，但也有專長的年輕球員機會，更能挖掘出更多板凳潛力，包含上季，塞爾蒂克的陣容並不像時下強隊往往在湊齊三巨頭或是滿手明星，近兩年他們衝上東區頂點，靠的都不是陣容「星度」。

這也是史蒂文斯過去從巴特勒大學時期的特色，過去30年大學籃壇，只有兩名教練達成這項成就，分別是杜克和佛羅里達大學，巴特勒無論規模和陣容，都不可能相提並論。

在他選人哲學中，曾強調他要的不一定是超級明星，而是能打團隊比賽的綠葉，他說：「我知道巴特勒能找到的球員都不是全美頂尖的天才，可能有人認為他們有缺點，或是根本不被球探看中，但我認為每個球員都有無形且無可取代之處。」

史蒂文斯的體系不是只能有素人或無名球員，更曾表示自己並不反對招收一年棄學生，只有一個條件，想來巴特勒的棄學球員，必須保證日後要把大學學位念完。

他能看上每個球員的優點，就像他能讓拜恩斯（Aaron Baynes）成為板凳禁區悍將，傳球不佳的羅澤爾（Terry Rozier）成為板凳暴徒，籃子始終不準的史馬特（Marcus Smart）則成為聯盟頂尖防守者。

對於球員，史蒂文斯總是願意看見球員好的那一面，而有了意想不到價值，但這也並非他天生就懂。在他大四那年，他曾在一次賽前一天的練球，和布區狠狠的折磨大一、大二的主力球員，一邊垃圾話他們說：「沒力了嗎？」，然後兩個學長一邊擊掌。

練球後，他們被教練叫進辦公室，本來以為范隆要稱讚他們狀態調整很棒，沒想到教練劈頭就說：「你們兩個在搞什麼鬼？比賽前還搞成這樣？」

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史蒂文斯回憶：「我和布區兩人瞪大眼想著教練怎麼會對我們講出這種批評？，接著教練說，『你們該做好的是用經驗幫助球隊，讓他們變得更好。』，我知道教練沒說的意思其實是，『他們未來性比你們更好，你們要知道學弟長處在哪，幫助他們，而不是把他們推倒而已』。」

史蒂文斯大四那年只先發十一場，在板凳歲月中，他從大家從小看好的籃球金童，主動了解球隊第9到第12人的想法。史蒂文斯說：「凡事有一體兩面，當時我不太能接受教練的想法，但長大後，才知道任何好的和壞的經驗，都可以幫助自己成長，尤其是在逆境中學會反思，才會找到自己該有的認知。」

對於塞爾蒂克當年為何選擇史蒂文斯，皮格柳卡說：「和史蒂文斯面試完之後，我們知道他絕對不做的，就是故意輸球，或是說得直接一點，擺爛。他總是知道該怎麼對待每個球員，無論場上、場下，球員知道教練會挺他們，很多大學教練之所以在NBA失敗，是因為他們大學成就讓他們以為自己所會的已經足夠無往不利，但史蒂文斯總是誠實又和球員開誠布公，我知道他就是我們所要的人。」

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【HOOP美國職籃 5月 2018 第205期】

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