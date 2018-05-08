NBA／30歲前季後賽飆分榜 杜蘭特僅次詹皇、喬丹

2018-05-08 07:55 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



30歲前季後賽飆分榜，杜蘭特(圖)僅次詹皇、喬丹。 NBA 分享 facebook

「找到讓他處於得分狀態的方法，有時候那不難，就是把球交給他就行了！他是如此出色的得分手，你無需顧慮太多。」

柯瑞（Stephen Curry）的一席話點出了杜蘭特（Kevin Durant）在進攻端的可怕之處，當他進入自己的攻擊點時，很難有防守者可以跟得上他的高度和速度。這時候對方教練通常能做的就是低頭祈禱。

杜蘭特（Kevin Durant）在今天第四戰攻下38分 9籃板5助攻，27次出手命中15球。根據統計，這是杜蘭特生涯季後賽第51次至少拿到30分，在聯盟歷史上只有詹姆斯（LeBron James）和喬丹（Michael Jordan）能在30歲前累積這麼多場次。

詹姆斯是68場，喬丹62場，布萊恩（Kobe Bryant）則是49場。在今年9月，杜蘭特將會滿30歲，因此目前他還有機會將場次往上提升。

「我就是保持侵略性，不管是投籃或是傳球，我獲得一些很好的機會。」

杜蘭特目前季後賽總得分突破3300分，排名史上第19名；同時，這也是他生涯季後賽第11次繳出至少35分5籃板5助攻的表現。

「當我心無旁鶩，享受比賽樂趣時，就是我最好的狀態。我認為事情就是這樣。」杜蘭特說。

《季後賽西區對戰表》