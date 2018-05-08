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NBA／杜蘭特進攻難抵擋 伊古達拉：想起當年喬丹

2018-05-08 07:56NBA台灣 udn記者蔡佳霖／綜合外電報導

杜蘭特(中)。 NBA
杜蘭特(中)。 NBA
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杜蘭特（Kevin Durant）在今天第四戰中轟出本季季後賽新高38分，外加9籃板5助攻，這也是他生涯季後賽第11次繳出至少35分5籃板5助攻的表現。帶領勇士以26分之差大勝鵜鶘，取得聽牌資格。

杜蘭特在比賽中如入無人之境的得分秀也讓隊友伊古達拉（Andre Iguodala）大為讚賞，甚至表示杜蘭特讓他想起了喬丹（Michael Jordan）。

「當他找到投籃點時，防守者真的拿他一點辦法也沒有。說實話，他讓我想起了喬丹，雖然我不喜歡這樣去做比較。他總是能找到自己的出手點，你對此無能為力。」伊古達拉說。

「當你看到他臉上出現那副神情，這會傳染給其他人，我們會反過來在防守端打出那樣的強度，阻止對手，迅速退防，做到和他一樣的事情。所以我們今晚的態度是正確的。」

有趣的是，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在賽後接受採訪時還特別將伊古達拉比做是公牛王朝悍將皮本（Scottie Pippen），稱讚他在防守端和組織進攻的巨大貢獻。

此外，更值得一提的是，這是杜蘭特加入勇士後，包含例行賽和季後賽在內，柯爾首度啟用「死亡五小」作為先發組合。

由於受到傷兵影響，勇士這個賽季很少有機會能夠全員到齊，演練這套組合，可以預期的是，勇士接下來將會更著重在全力提升「死亡五小」的攻守效率。

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