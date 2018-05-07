親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
一朗暫別選手
綜合
籃球
路跑

節目上遭周玉蔻質疑關說 美女議員情緒崩潰落淚

NBA／3分鐘賞5記「麻辣鍋」 卡佩拉寫紀錄

2018-05-07 14:00NBA台灣 udn記者蔡佳霖／綜合外電報導

今年季後賽表現優異的火箭中鋒卡佩拉（Clint Capela），今天第四戰再度展現禁區守護神的威力！

卡佩拉在比賽最後短短3分鐘內送出5記阻攻，全場攻下12分15籃板6阻攻2抄截，不僅刷新個人季後賽最多阻攻紀錄，還幫助火箭順利完成聽牌。

卡佩拉成為歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）之後首位在季後賽至少送出6記阻攻的火箭球員；此外，卡佩拉更是近20個賽季來包含例行賽和季後賽在內，第一位在比賽最後3分鐘送出5次阻攻的球員。

NBA
NBA
分享

在卡佩拉之前，過去20年來，只有奧斯格泰特（Greg Ostertag，1998年）、哈沃德（Dwight Howard，2010年）和麥基（JaVale McGee，2012年）曾經在季後賽的第四節至少給對手5記阻攻。

卡佩拉寫下的防守數據成就不僅僅是如此，上一位在季後賽單場至少拿到15籃板6阻攻2抄截的球員，已經要追溯到2003年的鄧肯（Tim Duncan）。

當時鄧肯在總冠軍賽對紐澤西籃網的首戰中拿下32分20籃板6助攻7火鍋3抄截，而在同一年西區決賽對小牛第三戰中，他也有34分24籃板6助攻6阻攻2抄截的表現。

而從1984年以來，除了鄧肯外，歐拉朱萬也曾在季後賽3度完成這樣的全能數據。

分別是1987年第二輪對西雅圖超音速第六戰拿到49分25籃板6阻攻2抄截、1993年首輪對快艇第五戰拿到31分21籃板7阻攻3抄截、1994年第二輪對太陽第三戰拿到26分15籃板6阻攻2抄截

卡佩拉本季季後賽平均可拿下15.9分12.8籃板2.1阻攻。

一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

NBA／逆轉還被橫掃 季後賽史上9大弱欺強紀錄

2018-05-07 13:19

NBA／保羅飆27分火力支援 火箭西區決賽聽牌

2018-05-07 11:00

NBA／杜蘭特38分領軍 勇士退鵜鶘聽牌

2018-05-07 07:44

76人季後賽實在太嫩 打開視界戰學費不貴

2018-05-07 07:00

NBA／如何守詹姆斯？ 布萊恩：干擾他的左邊

2018-05-07 08:56

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-05-07 10:33

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-06 11:50

NBA／分區決賽只差臨門一腳 保羅謹記2015年教訓

2018-05-07 14:15

NBA／三分球數超越吉諾布里 柯瑞躍居史上第三

2018-05-07 13:43

NBA／騎士連勝3場聽牌 教頭提醒別過度自信

2018-05-07 11:09

NBA／柯瑞上場時間增加 復出第三戰打出水準

2018-05-07 11:00

NBA／凌晨4點傳簡訊 格林激勵杜蘭特

2018-05-07 10:44

NBA／勇士展現宰制力 教頭：柯瑞正在進入狀態

2018-05-07 10:40

NBA／G3不滿判決 暴龍總裁領75萬台幣罰單

2018-05-07 09:08

NBA／詹姆斯絕殺暴龍 兒說「正常啦」

2018-05-07 00:16

重拾聯盟龍頭威嚴 一窺火箭攻守調整策略

2018-05-06 19:46

NBA／詹姆斯高難度絕殺 多位球星發文讚嘆

2018-05-06 19:28

不迷信王牌大咖 用超優CP值副將奪高分

2018-05-06 17:17

NBA／詹姆斯前10戰飆348分 喬丹後第一人

2018-05-06 17:14

NBA／詹姆斯絕殺球 林書豪：太不真實了

2018-05-06 17:00

NBA／泰托姆連續飆分 超越布萊恩最年輕紀錄

2018-05-06 15:37

NBA／詹皇季後賽5度絕殺 泰隆魯：沒人擋得住

2018-05-06 14:07

NBA／76人延長賽飲恨 安比德：不喜歡歸咎太年輕

2018-05-06 14:00

NBA／綠衫軍教頭神算 球員大讚天才

2018-05-06 12:27

NBA／詹姆斯8秒進攻絕殺暴龍 騎士3：0聽牌

2018-05-06 11:36

NBA／爵士超級新秀G3隱形 米契爾：我會修正

2018-05-06 11:04

足球／曼聯傳奇教頭佛格森 驚傳腦出血開刀

2018-05-06 11:02

NBA／詹姆斯持續寫紀錄 連創兩項里程碑

2018-05-06 10:47

NBA／西班牙金童G4回歸？ 魯比歐出賽仍成疑

2018-05-06 09:55

NBA／朗多出腳絆格林 柯爾：這很危險

2018-05-06 08:45

NBA／西蒙斯致命失誤 綠衫軍延長賽奪勝聽牌

2018-05-06 08:28

米契爾驚奇化身助攻王 火箭恐難攻下爵士主場

2018-05-04 07:00

柯瑞神蹟比美索爾回歸 勇士還有什麼弱點？

2018-05-03 07:00

季後賽第二輪已無弱者 總教練功力大比拚

2018-05-02 07:00

詹姆斯衝出無限之戰 不累不累再往前飛

2018-05-01 07:00

鵜鶘vs.勇士之戰 內行人必看的眉眉角角

2018-05-01 07:00

最強剋星火箭以逸待勞 爵士攻守身陷難題

2018-04-30 12:50

馬刺戰到山窮水盡 為勇士強灌還魂丹

2018-04-26 07:00

藍領溜馬逼得超緊 詹皇好缺像樣的皮朋

2018-04-24 07:00
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯高難度絕殺 多位球星發文讚嘆

2018-05-06 19:28

NBA／勇士展現宰制力 教頭：柯瑞正在進入狀態

2018-05-07 10:40

NBA／如何守詹姆斯？ 布萊恩：干擾他的左邊

2018-05-07 08:56

MLB／大谷優質先發 隊友火力猛8:2奪第3勝

2018-05-07 07:20

NBA／泰托姆連續飆分 超越布萊恩最年輕紀錄

2018-05-06 15:37

NBA／詹姆斯前10戰飆348分 喬丹後第一人

2018-05-06 17:14

NBA／杜蘭特38分領軍 勇士退鵜鶘聽牌

2018-05-07 07:44

重拾聯盟龍頭威嚴 一窺火箭攻守調整策略

2018-05-06 19:46

NBA／保羅飆27分火力支援 火箭西區決賽聽牌

2018-05-07 11:00

不迷信王牌大咖 用超優CP值副將奪高分

2018-05-06 17:17

NBA／凌晨4點傳簡訊 格林激勵杜蘭特

2018-05-07 10:44

NBA／柯瑞上場時間增加 復出第三戰打出水準

2018-05-07 11:00

中職／史耐德投手神調度 有什麼不得已的苦衷？

2018-05-07 07:00

MLB／大谷繳優質先發 相隔近一個月奪第3勝

2018-05-07 07:51

76人季後賽實在太嫩 打開視界戰學費不貴

2018-05-07 07:00

NBA／G3不滿判決 暴龍總裁領75萬台幣罰單

2018-05-07 09:08

NBA／詹姆斯絕殺球 林書豪：太不真實了

2018-05-06 17:00

NBA／詹姆斯絕殺暴龍 兒說「正常啦」

2018-05-07 00:16

日職／外野無新秀能威脅陽岱鋼 強打巨人缺憾

2018-05-07 07:00

NBA／三分球數超越吉諾布里 柯瑞躍居史上第三

2018-05-07 13:43

中職／陳俊秀讓球落地技巧雙殺 跟林哲瑄說抱歉

2018-05-06 18:21

NBA／騎士連勝3場聽牌 教頭提醒別過度自信

2018-05-07 11:09

MLB／有這種特助？ 一朗賽前秀背後接球美技

2018-05-07 11:18

MLB／19出局數送15K 國民薛則史上第一人

2018-05-07 08:28

單親媽堅持推著腦麻兒路跑…「誰知明天或無常先到？」

2018-05-07 10:00

NBA／分區決賽只差臨門一腳 保羅謹記2015年教訓

2018-05-07 14:15

MLB／男人才懂的痛 莫里納遭球直擊胯下進傷兵

2018-05-07 08:22

MLB／洋基15戰14勝 複製20年前神話

2018-05-07 00:16

中職／楊晉豪持續復健 看廖健富表現直呼誇張

2018-05-06 19:21

MLB／紅襪塞爾12K奪勝 林子偉沒上場仍首位到

2018-05-07 11:13

中職／陳琥被打爆 兄弟未能3連戰橫掃獅隊

2018-05-06 21:01

NBA／逆轉還被橫掃 季後賽史上9大弱欺強紀錄

2018-05-07 13:19

MLB／洋基又贏了 托瑞斯敲再見轟隊史最年輕

2018-05-07 10:01

中職／陳禹勳感謝陳俊秀 守備美技「救援成功」

2018-05-07 07:45

MLB／水手球迷噓聲以待 大谷：沒擾亂我

2018-05-07 10:14

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-05-07 10:33

紐西蘭羽賽／男雙衛冕成功 王齊麟單日兩冠

2018-05-06 14:45

MLB／優質先發無用 韋蘭德加盟太空人後首吞敗

2018-05-07 09:30

中職／林智平致勝二壘打 猿隊止本季最長4連敗

2018-05-06 20:26

NBA／3分鐘賞5記「麻辣鍋」 卡佩拉寫紀錄

2018-05-07 14:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top