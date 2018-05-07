NBA／3分鐘賞5記「麻辣鍋」 卡佩拉寫紀錄

2018-05-07 14:00 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



今年季後賽表現優異的火箭中鋒卡佩拉（Clint Capela），今天第四戰再度展現禁區守護神的威力！

卡佩拉在比賽最後短短3分鐘內送出5記阻攻，全場攻下12分15籃板6阻攻2抄截，不僅刷新個人季後賽最多阻攻紀錄，還幫助火箭順利完成聽牌。

卡佩拉成為歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）之後首位在季後賽至少送出6記阻攻的火箭球員；此外，卡佩拉更是近20個賽季來包含例行賽和季後賽在內，第一位在比賽最後3分鐘送出5次阻攻的球員。

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在卡佩拉之前，過去20年來，只有奧斯格泰特（Greg Ostertag，1998年）、哈沃德（Dwight Howard，2010年）和麥基（JaVale McGee，2012年）曾經在季後賽的第四節至少給對手5記阻攻。

卡佩拉寫下的防守數據成就不僅僅是如此，上一位在季後賽單場至少拿到15籃板6阻攻2抄截的球員，已經要追溯到2003年的鄧肯（Tim Duncan）。

當時鄧肯在總冠軍賽對紐澤西籃網的首戰中拿下32分20籃板6助攻7火鍋3抄截，而在同一年西區決賽對小牛第三戰中，他也有34分24籃板6助攻6阻攻2抄截的表現。

而從1984年以來，除了鄧肯外，歐拉朱萬也曾在季後賽3度完成這樣的全能數據。

分別是1987年第二輪對西雅圖超音速第六戰拿到49分25籃板6阻攻2抄截、1993年首輪對快艇第五戰拿到31分21籃板7阻攻3抄截、1994年第二輪對太陽第三戰拿到26分15籃板6阻攻2抄截

卡佩拉本季季後賽平均可拿下15.9分12.8籃板2.1阻攻。