NBA／凌晨4點傳簡訊 格林激勵杜蘭特

2018-05-07 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



格林(中)。 美聯社 分享 facebook 第3戰以大比分輸給鵜鶘隊，讓勇士隊球星格林（Draymond Green）輾轉難眠，他看了幾乎整夜的影片，甚至在凌晨4點傳了一封長長的簡訊給隊友杜蘭特（Kevin Durant），希望杜蘭特打得更強勢；這位上季總冠軍賽MVP今天也以全場之冠38分回應，率隊以118：92擊敗鵜鶘。

「輸成那樣，我根本無法入睡。」今天繳出8分、9籃板、9助攻的格林透露，輸球當晚，他就傳了一封長訊息給杜蘭特，告訴他自己的感受，「我挑戰他，我必須告訴他，我沒看到他展現出我們需要他在攻守兩端的積極表現。」

格林也直言，自己沒有保留，「當我看到錯的事情，我必須發聲，感覺不會不好，我們只是想贏下球賽。」

杜蘭特看到簡訊後，簡單回了「我明白」，今天就繳出以27投15中的表現，以實際行動回應隊友。

第4戰轟下全場最高分的杜蘭特提到，他有些驚訝收到格林「落落長」的訊息，但對於格林的觀點倒也不意外，「我今天試著盡可能打得積極，第3戰我並沒如此，我也知道。明白有隊友當你後盾感覺很好，很高興聽到他說這些。」

勇士在杜蘭特發揮下，第4戰的開賽就拉出20：6領先，全場最大差距一度達26分，沒有懸念收下勝利，帶著系列賽3：1的「聽牌」優勢回到舊金山。

格林笑說，杜蘭特今天的表現就是大家想看到的，「他無所不在，任何地方都得分，他改變了比賽，這就是當他表現積極時帶來的影響，這也是我樂見的。」

《季後賽西區對戰表》