親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
一朗暫別選手
綜合
籃球
路跑

「敬告車手：我們分局扣打滿了」 波麗士創意標語 好威好萌

陸民航局施壓聯航信曝光！ 不稱「中國台灣」將被懲戒

NBA／凌晨4點傳簡訊 格林激勵杜蘭特

2018-05-07 10:44聯合報 記者曾思儒╱即時報導

格林(中)。 美聯社
格林(中)。 美聯社
分享
第3戰以大比分輸給鵜鶘隊，讓勇士隊球星格林（Draymond Green）輾轉難眠，他看了幾乎整夜的影片，甚至在凌晨4點傳了一封長長的簡訊給隊友杜蘭特（Kevin Durant），希望杜蘭特打得更強勢；這位上季總冠軍賽MVP今天也以全場之冠38分回應，率隊以118：92擊敗鵜鶘。

「輸成那樣，我根本無法入睡。」今天繳出8分、9籃板、9助攻的格林透露，輸球當晚，他就傳了一封長訊息給杜蘭特，告訴他自己的感受，「我挑戰他，我必須告訴他，我沒看到他展現出我們需要他在攻守兩端的積極表現。」

格林也直言，自己沒有保留，「當我看到錯的事情，我必須發聲，感覺不會不好，我們只是想贏下球賽。」

杜蘭特看到簡訊後，簡單回了「我明白」，今天就繳出以27投15中的表現，以實際行動回應隊友。

第4戰轟下全場最高分的杜蘭特提到，他有些驚訝收到格林「落落長」的訊息，但對於格林的觀點倒也不意外，「我今天試著盡可能打得積極，第3戰我並沒如此，我也知道。明白有隊友當你後盾感覺很好，很高興聽到他說這些。」

勇士在杜蘭特發揮下，第4戰的開賽就拉出20：6領先，全場最大差距一度達26分，沒有懸念收下勝利，帶著系列賽3：1的「聽牌」優勢回到舊金山。

格林笑說，杜蘭特今天的表現就是大家想看到的，「他無所不在，任何地方都得分，他改變了比賽，這就是當他表現積極時帶來的影響，這也是我樂見的。」

季後賽西區對戰表

杜蘭特格林勇士
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

NBA／保羅飆27分火力支援 火箭西區決賽聽牌

2018-05-07 11:00

NBA／杜蘭特38分領軍 勇士退鵜鶘聽牌

2018-05-07 07:44

76人季後賽實在太嫩 打開視界戰學費不貴

2018-05-07 07:00

NBA／如何守詹姆斯？ 布萊恩：干擾他的左邊

2018-05-07 08:56

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-05-07 10:33

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-06 11:50

NBA／騎士連勝3場聽牌 教頭提醒別過度自信

2018-05-07 11:09

NBA／柯瑞上場時間增加 復出第三戰打出水準

2018-05-07 11:00

NBA／勇士展現宰制力 教頭：柯瑞正在進入狀態

2018-05-07 10:40

NBA／G3不滿判決 暴龍總裁領75萬台幣罰單

2018-05-07 09:08

NBA／詹姆斯絕殺暴龍 兒說「正常啦」

2018-05-07 00:16

重拾聯盟龍頭威嚴 一窺火箭攻守調整策略

2018-05-06 19:46

NBA／詹姆斯高難度絕殺 多位球星發文讚嘆

2018-05-06 19:28

不迷信王牌大咖 用超優CP值副將奪高分

2018-05-06 17:17

NBA／詹姆斯前10戰飆348分 喬丹後第一人

2018-05-06 17:14

NBA／詹姆斯絕殺球 林書豪：太不真實了

2018-05-06 17:00

NBA／泰托姆連續飆分 超越布萊恩最年輕紀錄

2018-05-06 15:37

NBA／詹皇季後賽5度絕殺 泰隆魯：沒人擋得住

2018-05-06 14:07

NBA／76人延長賽飲恨 安比德：不喜歡歸咎太年輕

2018-05-06 14:00

NBA／綠衫軍教頭神算 球員大讚天才

2018-05-06 12:27

NBA／詹姆斯8秒進攻絕殺暴龍 騎士3：0聽牌

2018-05-06 11:36

NBA／爵士超級新秀G3隱形 米契爾：我會修正

2018-05-06 11:04

足球／曼聯傳奇教頭佛格森 驚傳腦出血開刀

2018-05-06 11:02

NBA／詹姆斯持續寫紀錄 連創兩項里程碑

2018-05-06 10:47

NBA／西班牙金童G4回歸？ 魯比歐出賽仍成疑

2018-05-06 09:55

NBA／朗多出腳絆格林 柯爾：這很危險

2018-05-06 08:45

NBA／西蒙斯致命失誤 綠衫軍延長賽奪勝聽牌

2018-05-06 08:28

米契爾驚奇化身助攻王 火箭恐難攻下爵士主場

2018-05-04 07:00

柯瑞神蹟比美索爾回歸 勇士還有什麼弱點？

2018-05-03 07:00

季後賽第二輪已無弱者 總教練功力大比拚

2018-05-02 07:00

詹姆斯衝出無限之戰 不累不累再往前飛

2018-05-01 07:00

鵜鶘vs.勇士之戰 內行人必看的眉眉角角

2018-05-01 07:00

最強剋星火箭以逸待勞 爵士攻守身陷難題

2018-04-30 12:50

馬刺戰到山窮水盡 為勇士強灌還魂丹

2018-04-26 07:00

藍領溜馬逼得超緊 詹皇好缺像樣的皮朋

2018-04-24 07:00

謎一樣的灰狼 讓火箭不能再輕敵了

2018-04-23 07:00

隨馬刺繁華落幕 法國跑車緩緩駛向終點

2018-04-20 07:00

球隊客場戰力 左右季後賽晉級之路

2018-04-19 07:00

溜馬實力被低估？ 騎士需重啟終極殺陣

2018-04-17 07:00
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯8秒進攻絕殺暴龍 騎士3：0聽牌

2018-05-06 11:36

NBA／綠衫軍教頭神算 球員大讚天才

2018-05-06 12:27

NBA／詹姆斯高難度絕殺 多位球星發文讚嘆

2018-05-06 19:28

NBA／詹皇季後賽5度絕殺 泰隆魯：沒人擋得住

2018-05-06 14:07

NBA／勇士展現宰制力 教頭：柯瑞正在進入狀態

2018-05-07 10:40

MLB／大谷優質先發 隊友火力猛8:2奪第3勝

2018-05-07 07:20

NBA／泰托姆連續飆分 超越布萊恩最年輕紀錄

2018-05-06 15:37

NBA／詹姆斯前10戰飆348分 喬丹後第一人

2018-05-06 17:14

NBA／如何守詹姆斯？ 布萊恩：干擾他的左邊

2018-05-07 08:56

重拾聯盟龍頭威嚴 一窺火箭攻守調整策略

2018-05-06 19:46

不迷信王牌大咖 用超優CP值副將奪高分

2018-05-06 17:17

NBA／杜蘭特38分領軍 勇士退鵜鶘聽牌

2018-05-07 07:44

NBA／76人延長賽飲恨 安比德：不喜歡歸咎太年輕

2018-05-06 14:00

NBA／柯瑞上場時間增加 復出第三戰打出水準

2018-05-07 11:00

NBA／詹姆斯絕殺球 林書豪：太不真實了

2018-05-06 17:00

NBA／朗多出腳絆格林 柯爾：這很危險

2018-05-06 08:45

76人季後賽實在太嫩 打開視界戰學費不貴

2018-05-07 07:00

NBA／爵士超級新秀G3隱形 米契爾：我會修正

2018-05-06 11:04

NBA／G3不滿判決 暴龍總裁領75萬台幣罰單

2018-05-07 09:08

NBA／詹姆斯絕殺暴龍 兒說「正常啦」

2018-05-07 00:16

中職／史耐德投手神調度 有什麼不得已的苦衷？

2018-05-07 07:00

MLB／大谷繳優質先發 相隔近一個月奪第3勝

2018-05-07 07:51

中職／陳俊秀讓球落地技巧雙殺 跟林哲瑄說抱歉

2018-05-06 18:21

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-06 11:50

日職／外野無新秀能威脅陽岱鋼 強打巨人缺憾

2018-05-07 07:00

中職／楊晉豪持續復健 看廖健富表現直呼誇張

2018-05-06 19:21

MLB／洋基15戰14勝 複製20年前神話

2018-05-07 00:16

MLB／19出局數送15K 國民薛則史上第一人

2018-05-07 08:28

中職／陳琥被打爆 兄弟未能3連戰橫掃獅隊

2018-05-06 21:01

紐西蘭羽賽／男雙衛冕成功 王齊麟單日兩冠

2018-05-06 14:45

中職／林智平致勝二壘打 猿隊止本季最長4連敗

2018-05-06 20:26

MLB／今日戰績表 洋基15戰14勝緊追紅襪剩半場

2018-05-06 14:11

中職／張正偉跑壘呼吸不順 首打席安打退場休息

2018-05-06 17:46

MLB／響尾蛇再見安打退太空人 牛棚專車完成首航

2018-05-06 13:12

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-05-07 10:33

MLB／男人才懂的痛 莫里納遭球直擊胯下進傷兵

2018-05-07 08:22

中職／蔣智賢未先發 葉君璋：單周5戰有點負擔

2018-05-06 16:47

中職／陳禹勳感謝陳俊秀 守備美技「救援成功」

2018-05-07 07:45

中職／猛獅狂轟 象菜鳥頂不住

2018-05-07 00:16

MLB／陳偉殷10日對小熊先發 拚本季第2勝

2018-05-06 15:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top