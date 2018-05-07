NBA／杜蘭特38分領軍 勇士退鵜鶘聽牌

2018-05-07 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



第3戰吞下19分差敗仗，NBA衛冕軍勇士隊今天的第4戰馬上回應，在杜蘭特（Kevin Durant）38分領軍下以118：92擊敗鵜鶘隊，取得3：1領先的「聽牌」優勢回舊金山，最快9日第5戰就能拿到西區冠軍賽門票。

勇士教頭柯瑞（Steve Kerr）連3戰改變先發陣容，第3戰打前鋒的格林今天成先發中鋒，原本的中鋒麥基（JaVale McGee）回到板凳，第1戰和第2戰先發的伊古達拉（Andre Iguodala）再度回到先發。

變陣的勇士一開賽就展現企圖，前8次出手就命中6球，包含杜蘭特的連3球俱中，柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）的「浪花兄弟」組合也都有外線貢獻，加上格林（Draymond Green）開賽3分多鐘就賞給和鵜鶘主控朗多（Rajon Rondo）一記麻辣鍋，士氣一面倒向衛冕軍。

反觀鵜鶘前一戰雖在主場開胡，今天前10投卻錯失6球，開打6分鐘就陷入6：20落後、首節打完差距擴大到22：37，且全場出現19次失誤，讓勇士轉換成21分，加上命中率僅3成6，全場分差最多達26分，沒能再下一城。

27投15中的杜蘭特轟下全場最高38分，柯瑞23分，湯普森13分，季初曾是鵜鶘成員的庫克（Quinn Cook）也贊助12分；繳出8分、9籃板和9助攻的格林也達成新里程碑，他成為隊史第3位季後賽搶下800個籃板的球員，僅次於傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）的922球和舍蒙德（Nate Thurmond）的896球，但他也因不滿裁判吹判吞下本季季後賽第一個技術犯規。

戴維斯（Anthony Davis）今天繳出26分、12籃板「雙10」成績，穆爾（ETwaun Moore）和哈勒戴（Jrue Holiday）各有20分19分。