重拾聯盟龍頭威嚴 一窺火箭攻守調整策略

2018-05-06 19:46 NBA台灣 monmo



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主場被爵士拿下一勝後的危機意識，讓例行賽龍頭終露獠牙，不愧是NBA史上都名列前茅的客場專家，在丹東尼（Mike D'Antoni）的運籌帷幄下，團隊做出相當漂亮的調整反擊，全場壓倒性姿態領先，賞給鹽湖城一場放諸整季都少見的大敗。

火箭團隊的變陣其實相當細膩而傑出，但媒體多下單「米契爾（Donovan Mitchell）手感發冷」諸如此類的簡陋結論，著實可惜，也因此筆者更認為有必要把自己看到的精彩細節，分享給各位。

其實與前場爵士有異曲同工之妙，筆者推斷到大部份火箭的改變，但球員表現更是反彈的核心。

第二戰賽後分析，開宗明意的寫到變陣的推論：「火箭在進攻端方面，預期首要切入的策略，就是如何讓更多人分享球、加入團隊的進攻體系，而不僅僅是等著被『餵餅』」，這正是火箭本戰何以第一節就轟垮爵士信心的主因。

同樣前篇分析有提到一個關鍵差異「第四節爵士有6位球員得分，火箭只有3位主力後衛」，但這場開賽的震撼教育，完全就逆轉了這點。

沒看比賽的朋友一定很難猜到，第一節火箭前3顆進球是哪幾位？答案是：卡佩拉（Clint Capela）、亞瑞查（Trevor Ariza）跟塔克（P.J. Tucker）；更了不起的是，前6顆進球5位先發就已經人人得分，第一節火箭就傳出10記助攻，其中哈登（James Harden）就包辦5次。這完全體現出火箭第三戰的賽前準備有多麼堅決：主打團隊進攻，更多的分享球，且每個球員不分紅花綠葉，拿到球都做好出手準備。

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這些攻擊端的準備同樣反映在以下數個層面：第三號得分手葛登（Eric Gordon）一改前兩戰被動等球，多次主動進攻籃框，拿下本季季後賽新高25分；亞瑞查與卡佩拉同樣多次主動進攻，各拿下11分；洞悉爵士選擇放中距離，今天火箭中距離出手多達28次，並不是那支大家熟悉典型靠三分射死對手的勁旅，更多靠中距離跳投與拋投。

筆者同樣於前篇提及，火箭同樣會花更多心力在雙巨頭的戰力加乘上，文中提到的雙巨頭拉擋拆、更多雙發動機切傳的強弱邊轉換，甚至前兩戰同樣少見的其中一位無球跑動，從首節就陸續可見，目的都在打出更好的團隊籃球。

除此之外，今日火箭在進攻端還有兩個亮點，值得細細品嚐。第一個是協助哈登更換防守者，即便今日爵士慘敗，艾克森（Dante Exum）與奧尼爾（Royce O'Neale）仍然對哈登展現了相當優異的單防，但籃球就不是單挑的遊戲，只見火箭花了很多雙擋甚至三擋，就只為幫助哈登換掉眼前比較棘手的防守者。第二點，關於強弱邊的拉扯，今天火箭透過後場雙星，多次打出丹東尼太陽時期奈許的風采，強邊切入禁區後逛大街從另一側繞出。

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以上種種，目的都是為了達到前篇分析亦提過的一大目標：讓爵士雙塔不斷跑動疲於奔命；更甚者，直接搗亂爵士半場防線，直到用不同於首戰的方式，再次打出小打大輕鬆錯位。

相較於火箭進攻端的多元調整，爵士今天意外的好像缺乏備戰，照理說火箭某些變化應該是很直覺就能推論到的，也因此即便爵士今天後半場仍有還過得去的防守，但上半場的坑實在挖得太大，尤其沒作好心理準備的第一節整個被打傻、士氣與信心也被擊垮，才導致整場被壓著打。

爵士今天防守端的策略錯誤，跟前一場火箭如出一轍，對手前一場太關注米契爾與雙塔，今天爵士則眼中只有雙星，這從爵士大半場對火箭球員外圍空手切入毫無防備可見，球員目光彷彿只往內看-不斷內縮緊盯後場雙巨頭切入，外圍卻門戶大開、沒有卡位，讓火箭球員不斷透過掩護或直接拖車跟進，接獲雙巨頭切傳好球攻擊籃框！

這正是季後賽火箭與雷霆最大的不同，即便爵士傾力壓制球星，火箭團隊仍能讓進攻透過傳導，變成防不勝防的「5-Men Game」。

但比起進攻端，火箭這場在防守端的細節努力，也許更值得推薦，因為這才是真正本場贏球的根本。

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火箭今天在防守端，毫無意外地，對上一戰爵士的虛擋真切做了很出色準備，不只貫徹一直以來的無限換防，更漂亮地以提前換防破招。可不只如此，正如前NBA球員巴特勒（Caron Butler）所評論：「米契爾表現好，爵士全隊才能好，火箭知道要盡可能地讓他慢下來，你看到很多身體對抗，在任何情況下並努力補位，防守上很賣力，保護好球不讓他打反擊。」

不少評論僅將此敗歸因為米契爾打不好、手感冷，實在是太對不起火箭！丹東尼完全洞察到誰才是爵士關鍵，並且耗費極大防守心力針對，才是比賽的真相。

除了破解爵士虛擋真切，火箭整場更大量啟用「ICE防守」：換防掩護者盡可能擋在米契爾與掩護者之間，不僅為了阻斷擋拆後傳球路線，更為了能做好進入禁區協防的準備；同時間防守米契爾的球員（大半時候是身高臂長的首席大鎖亞瑞查），在拿捏漂亮尺度同時，並不斷以身體對抗+亦步亦趨+往外佔位，直接踩死米契爾的上籃起跳路徑。

不僅如此，火箭還透過設計陷阱，盡量逼迫米契爾往相對較弱的左側切入；而經過上一戰教訓，輪轉協防依舊，但已不會提前離開原防守對象進行包夾（所以英格斯表現亦受壓制），都等到米契爾切深後才內縮，目的是干擾施壓並遮蔽傳球路線。

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的確，無限換防會讓持球者有一定程度切入空隙，但透過這麼多層次的策略，米契爾切入後往往陷入已沒有視野傳球，且缺乏空間起跳，最後在長臂干擾下放槍不進的窘境，最終並化為火箭一次次攻守反擊的良機。

看到此處，各位讀者更該恍然大悟，究竟火箭做出多麼用心的防守規劃，這點可由主守米契爾的亞瑞查打破火箭季後賽隊史正負值紀錄(+40)，以及卡佩拉外掛8籃板4火鍋2抄截的數據看出端倪。這兩位以及巴阿穆鐵（Luc Richard Mbah a Moute）主扛了限制米契爾與雙塔大任，就連防守普通的哈登、葛登，都很好地完成了份內任務。

事實上不只是米契爾，如同第二戰爵士選擇放掉火箭中距離，火箭此戰也是策略性的放掉對手上籃（但全力跟防並設下口袋陷阱），上場打出的爵士後場三把槍米契爾、巴克斯（Alec Burks）和艾克森，都因此殺傷力大減（畢竟後兩者都算才剛解凍），看似露出破綻給你機會，實則引君入甕，爵士的反撲焰火，就在一次次切入但遭干擾放槍後的對手反擊中，逐漸熄滅......

照慣例，最後還是來聊聊輪到爵士下一戰的可能變陣。其實戰局至此，連筆者已不敢奢言爵士還能有什麼有效反彈，因為比賽已回到基本面，特別是到第三戰雙塔已等同被廢，同時費佛斯（Derrick Favors）因傷退場後狀況未明，且很多有機會破解的進攻端調整，卻都是爵士缺乏或曖昧不明的未知數。

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以當務之急的解放米契爾而言，當然，爵士完全可期待米契爾本身做出調整，擋拆改打Pick & Pock跳投是一解，但爵士整季都沒認真在演練這部分。戈貝爾（Rudy Gobert）沒射程、費佛斯有技術但戰術極少使用，英格斯出手又太猶豫。

讓其他球員控球，米契爾回歸專責得分，事實上如果不是組織得分兩頭燒，米契爾平素可望以更多變向、中距離跳投或者逛大街繞出後重新切入拆解火箭防守，而非現在的一條龍單調節奏，但主帥史奈德（Quin Snyder）肯為此調整先發，讓其他後衛分擔控球嗎？

更長時間的放上多位持球進攻組：米契爾、巴克斯、艾克森與內托（Raul Neto）強切猛攻，並效法火箭更多空手跟進，分散持球者被針對壓力，但問號如上，史奈德會大膽使用嗎？畢竟今天連垃圾時間，史奈德演練的都還是正規打法。

另一有望破解今日防守困境的方式，是大量利用禁區球員上中接球策應，或設置更繁複的掩護，但這都必須建立在禁區球員夠吸引防守，例行賽期間同樣沒太多演練機會。

防守仍是較能期待的部份：將目光從雙星轉移到對火箭全隊的提防，不僅眼盯持球者，同時要留意無球跑位，無疑是第四戰最基本的任務，且需再次提升對抗強度。

這系列表現黯淡的戈貝爾尤其得展現強硬，因為他仍是史奈德調度堅持的尊嚴；防守端被打點、進攻端缺乏自主進攻，可至少防守腳步要動起來、更不該卡位時屢屢被輕鬆擠開，如果連籃板優勢都掌握不了，此系列戰真的就只是累贅了。

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畢竟如果半場進攻失靈，就只能靠穩守籃板，才有機會拖慢火箭或也趁機打出反擊，方可避免節奏又被火箭拉走一波流崩盤維持住拉鋸，戈貝爾絕對是關鍵人物。

當然，最後仍還有一絲曙光，就像反抗軍期待天行者路克歸來，爵士同樣還能期待「最後的爵地武士」魯比歐（Ricky Rubio）復出！

誠然因傷休戰多少會影響狀況，但魯比歐若能歸來，爵士就可望重歸原本正道：米契爾專心得分、英格斯少分心組織專注投射，同時有望解放雙塔，解救爵士於火箭佈下的天羅地網。

就看這位指揮官能否趕上第四戰，為這系列戰的對弈，再多投入一些有趣變數吧！