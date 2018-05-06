NBA／詹姆斯高難度絕殺 多位球星發文讚嘆

2018-05-06 19:28 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



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前兩節取得15分領先的騎士在下半場遭到暴龍的強力反撲，甚至在最後關頭被追平比分。然而第四節獨拿16分的詹姆斯（LeBron James）還是接管了比賽，以一記高難度的行進間拋投擦板絕殺了暴龍，也讓騎士在系列賽取得3比0絕對優勢。

這是詹姆斯本季季後賽第2次上演絕殺秀，也是生涯第5次。這一球也讓不少觀看這場比賽的NBA球星大為驚嘆。

兩位征戰多年、而且都曾在總冠軍賽擊敗詹姆斯的老將吉諾布里（Manu Ginobili）和諾維茨基（Dirk Nowitzki），都不約而同發文。「天啊，LeBron！」吉諾布里在推特上用了一個摀著臉的表情符號；諾維茨基則說：「高難度的一擊！但詹姆斯讓這球看起來很簡單！」

好麻吉韋德（Dwyane Wade）同樣讚嘆詹姆斯的精彩表現。「LeBron！你真是個壞蛋！」林書豪用了象徵統治多倫多的「Lebronto」來形容詹姆斯，「這個叫Lebronto的傢伙，真的太不真實了！」

拓荒者後衛麥凱倫（C.J. McCollum）說：「天啊，這太難了吧。從這個角度擦板，單腳起跳拋投，難以置信。」比爾（Bradley Beal）也在推特上說道：「這一球刺痛了我的心，即使我沒有打比賽。」

羅素（D'Angelo Russell）則表示：「我們真的見證了歷史！」

過去多次在季後賽和詹姆斯交手的皮爾斯（Paul Pierce）認為，目前33歲的詹姆斯可說是毫無弱點、無懈可擊。

「他讓自己的比賽更加完美了，他在三分線外的出手更好了，中距離投籃更強了，加上他在攻守轉換和切入突破的威力，而他的籃球智商隨著年齡的增長越來越高，對比賽的理解愈加出色。」

皮爾斯更強調，詹姆斯的這記關鍵投籃難度可說是非常高。「你是往左邊走，然後單腳起跳再擦板得分，這對NBA裡面99.9%的球員來說都是非常困難的投籃。而且處於那樣的時刻，你得非常有自信。」

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