76人季後賽實在太嫩 打開視界戰學費不貴

76人在季後賽第二輪表現大為失常，連續被塞爾蒂克拿下3勝場利，如今只能背水一戰。 美聯社 分享 facebook

波士頓塞爾蒂克對費城76人系列賽G3，塞爾蒂克經延長賽101：98力克76人，搶下3：0絕對優勢，76人倒在東區季後賽第二輪7戰4勝系列只剩時間問題。除了天大奇蹟降臨，否則76人很難在系列賽連勝四場，完成逆轉成功反撲。

76人季後賽第一輪打熱火，沒有出現季後賽經驗「太嫩」問題，76人靠著天賦和內、外線主宰力，4：1淘汰熱火，充滿希望和外界高度期許踏上東冠之路。但真實的季後賽情況和對手，遇上塞爾蒂克後才真正出現。

首輪76人笑取熱火，熱火輸在自己，熱火身價最高七呎中鋒懷塞德完全失去攻防統治力，打得非常彆腳，比角色球員還差。懷塞德先發五戰，每場只打15分鐘(全隊並列第9，跟菜鳥阿德巴約一樣多)，場均5.2分6籃板，熱火失去原本禁區支柱和第二主將，兵敗如山。

西蒙斯(中)對熱火時打得輕鬆寫意，想不到對上塞爾蒂克時卻是有如踢到鐵板！ 美聯社 分享 facebook

熱火戰力和表現並沒能檢驗出76人季後賽實力。第二輪76人遇上塞爾蒂克，76 人實在太菜的困境和不會打關鍵球的生嫩，終於被鑿出大洞。

正規時間終了前24秒，塞爾蒂克前鋒布朗開後門上籃得分，這是76人防守「失位」，延長賽關鍵決勝5.5秒，霍福特籃下得到隊友高吊傳球打進逆轉球，也是76人防守「失位」。這兩次關鍵防守「失位」，並不是塞爾蒂克教練史蒂文斯戰術多高明，而是76人防守球員太嫩，他們防守就站在進攻球員和傳球中間，後防全空，沒人補防，都被開了後門高吊球得手。

全球媒體和專業人士都在稱頌史蒂文斯的關鍵暫停和戰術部署有多英明，這很正常，關鍵暫停非常重要，延長賽終了前8.4秒連續兩次暫停避免失誤發球更是重要，但塞爾蒂克真正完成發球、高吊、開後門、打進的主要原因並不是高明戰術，而是76人防守站位的「失位」。

76人多次在關鍵時刻的防守失位，讓塞爾蒂克撿到天下掉下來的禮物。 美聯社 分享 facebook

以延長賽最後5.5秒霍福特籃下打進為例，柯文頓在前防守霍福特，把後方和籃下整個區塊都讓出空間，這就是防守經驗不足+失位，給了莫里斯高吊傳球給霍福特空間。正常這種防守站位，考文頓必須站在霍福特和籃框中間，不是在前防守，這是基本經驗和防守意識，寧可讓對手把球發進來，也不能失去靠近籃框的位置，給了塞爾蒂克籃下接球、進攻的機會。

史蒂文斯非常英明，用人非常高效，應變、調度、戰術設計非常到位，這都是事實，在教練對決和比較上，史蒂文斯也完勝對手。但戰術端76人因為防守經驗和交代不清的防守「失位」，更是G3這場關鍵球76人主場拿不下來，甚至不斷犯錯最終輸球主因。

塞爾蒂克總教練史蒂文斯(左)在前三戰的調度與戰術運用，完全把76人總教練布朗(右)比了下去。 美聯社 分享 facebook

今年季後賽是76人這群充滿天賦超級球星菜鳥的第一次，西蒙斯+安比德+薩里奇都很年輕，也都是第一次在季後賽面對真正高手打硬仗，犯錯難免，關鍵防守失位也不需要太多苛責。

季後賽學費通常很貴，但對第一次打季後賽的76人來說就不算很貴，76人的未來非常光明，充滿激情，如果76人在打開視界後能更多解決「防守失位」和控制失誤，學會打出自己優勢和強項，那麼或許76人還有撿到兩場勝利的空間和機會。