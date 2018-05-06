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NBA／詹姆斯8秒進攻絕殺暴龍 騎士3：0聽牌

2018-05-06 11:36聯合報 記者曾思儒╱即時報導

最後8秒，騎士隊的絕殺一擊執行者沒有別人，就是「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），他一人帶球過半場，在騎士主場觀眾屏氣凝神中投進騎馬射箭的壓哨打板絕殺球，率隊以105：103氣走暴龍隊，拿下季後賽跨季對戰9連勝，取得系列賽3：0的「聽牌」絕對優勢，最快8日的第4戰就能拿到東區冠軍戰門票。

詹姆斯全場攻下38分、6籃板和7助攻，生涯第5度在季後賽投進壓哨絕殺球，「我們應該可以打更好，但很開心最後仍然拿下勝利。」詹姆斯賽後受訪還有些喘，他出賽41分鐘是全隊最高。

騎士首節就靠暴龍前12投僅2中還出現4次失誤，一度取得12分領先，首節打完也握有24：19優勢，半場打完更在詹姆斯15分、5助攻和4籃板領軍下，帶著55：40領先進入下半場。

第三節詹姆斯第一球就以灌籃和暴龍打招呼，這一扣將差距擴大到全場最多的17分，不過暴龍第四節在羅瑞（Kyle Lowry）領軍下吹起反攻號角，阿努諾比（OG Anunoby）最後8秒的單場第4記外線破網，更助暴龍將比數追平到103：103。

騎士最後一擊底線發球，詹姆斯接應後一人推進、加速、跳投，皮球畫出高高拋物線打板入框，在全場球迷完成高難度進球，本季季後賽第2度扮演絕殺英雄，振臂迎接辛苦勝利。

詹姆斯賽後提到，全隊今天仍保持侵略性，許多隊友都有挺身而出；他點名的勒夫（Kevin Love）此役也有21分、16籃板，搭配射手考佛（Kyle Korver）4記外線在內的18分，將對戰暴龍的季後賽跨季連勝場次繼續累加。

暴龍今天後場雙星沒能連線，羅瑞上場41分鐘雖轟下27分還傳出7助攻，但德羅展（DeMar DeRozan）手感低迷，12投僅3中、攻下8分，第四節決勝關頭都坐板凳，眼睜睜看球隊再度錯失勝利。

季後賽東區對戰表

詹姆斯投進絕殺球(中)。 美聯社
詹姆斯投進絕殺球(中)。 美聯社
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詹姆斯暴龍騎士
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