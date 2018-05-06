NBA／朗多出腳絆格林 柯爾：這很危險

2018-05-06 08:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



朗多(中)。 美聯社 分享 facebook 勇士隊球星格林（Draymond Green）和鵜鶘隊控球後衛朗多（Rajon Rondo）第3戰燃起的戰火持續延燒，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）當然站在自家人一方，他表示樂見格林和朗多充滿鬥志，但也擔心朗多會使出「危險」的戰術。

「我認為格林把自己工作做得很好，朗多則是個戰士，所以他們互相競爭，我沒看到任何問題直到朗多絆人，你不能這樣做。」柯爾今天在球隊訓練後受訪提到，不樂見朗多做出的危險動作，「除此之外，我喜歡這個競賽。」

柯爾提到第3戰的2個攻防，都和朗多有關，第一節他在勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）跳投時，從背後將右腳往前踩一步靠近柯瑞；比賽後段一次暫停，當格林走向板凳席，朗多又試圖絆人。

「我們或許會把這些帶子送給聯盟，不是要做什麼，只希望他們張開眼看清楚，這是很危險的動作。」柯爾說。

其中一次攻防的主角柯瑞，對朗多的動作不予置評，「如果聯盟想去看，那就去吧，我只想贏下第4戰。」

連格林被問到朗多對柯瑞的出腳，都輕描淡寫帶過，「我想柯瑞明天會有更好表現，杜蘭特（Kevin Durant）和湯普森（Klay Thompson）也是，我們會做好該做的事，就是贏下比賽。」

衛冕軍勇士目前以2：1領先鵜鶘，明天將尋求帶著「聽牌」優勢回舊金山。