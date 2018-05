NBA／朗多出腳絆格林 柯爾：這很危險

朗多(中)。 美聯社 分享 facebook 勇士隊球星格林(Draymond Green)和鵜鶘隊控球後衛朗多(Rajon Rondo)第3戰燃起的戰火持續延燒,勇士教頭柯爾(Steve Kerr)當然站在自家人一方,他表示樂見格林和朗多充滿鬥志,但也擔心朗多會使出「危險」的戰術。

「我認為格林把自己工作做得很好,朗多則是個戰士,所以他們互相競爭,我沒看到任何問題直到朗多絆人,你不能這樣做。」柯爾今天在球隊訓練後受訪提到,不樂見朗多做出的危險動作,「除此之外,我喜歡這個競賽。」

柯爾提到第3戰的2個攻防,都和朗多有關,第一節他在勇士當家球星柯瑞(Stephen Curry)跳投時,從背後將右腳往前踩一步靠近柯瑞;比賽後段一次暫停,當格林走向板凳席,朗多又試圖絆人。

「我們或許會把這些帶子送給聯盟,不是要做什麼,只希望他們張開眼看清楚,這是很危險的動作。」柯爾說。

其中一次攻防的主角柯瑞,對朗多的動作不予置評,「如果聯盟想去看,那就去吧,我只想贏下第4戰。」

連格林被問到朗多對柯瑞的出腳,都輕描淡寫帶過,「我想柯瑞明天會有更好表現,杜蘭特(Kevin Durant)和湯普森(Klay Thompson)也是,我們會做好該做的事,就是贏下比賽。」

衛冕軍勇士目前以2:1領先鵜鶘,明天將尋求帶著「聽牌」優勢回舊金山。

Rajon Rondo with two obviously dirty plays trying to take out the ankles of both Steph Curry and Draymond Green? 🧐🤔🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/HwBzZoXwQa