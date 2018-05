NBA／西蒙斯致命失誤 綠衫軍延長賽奪勝聽牌

貝藍利(Marco Bellineli)正規賽的壓哨外線,雖然幫助76人隊扳平戰局,但延長賽讀秒階段球隊卻出現致命傳球失誤,讓霍福特(Al Horford)領軍的「綠衫軍」塞爾蒂克隊以101:98帶走勝利,取得3勝0敗「聽牌」優勢。

76人今天多次發生關鍵失誤,先是正規賽末,76人後衛瑞迪克(JJ Redick)的傳球失誤讓塞爾蒂克布朗(Jaylen Brown)最後1.8秒快攻放進超前球;76人喊出暫停後,貝藍利右側底腳接球後直接翻身跳投,球破網時時間剛好終了,但這是記踩線的長距離兩分球,76人只以89:89追平,球場提前灑下的彩紙成比賽小烏龍。

驚險將戰局推進到延長賽,76人在貝藍利再開火、瑞迪克外線破網下先取得5分領先,但霍福特成塞爾蒂克的「延長賽先生」,他最後5分鐘個人包辦7分,包括最後5.5秒籃下放進超前球,倒數3.9秒又抄掉西蒙斯(Ben Simmons)要給安比德(Joel Embiid)的傳球,並把握最後2罰,將差距擴大到101:98。

76人最後3秒從底線發球,再一次追平機會仍由貝藍利執行,但他這次外線一大步的出手球沒入框,無奈讓出第3戰勝利。

Without question, tonight’s @JetBlue Play of the Game goes to @Al_Horford, who gets the go-ahead bucket in OT, steals it on the other end, and hits his free throws to seal the deal. pic.twitter.com/8tCLOltaYn