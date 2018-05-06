NBA／西蒙斯致命失誤 綠衫軍延長賽奪勝聽牌

2018-05-06 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



貝藍利（Marco Bellineli）正規賽的壓哨外線，雖然幫助76人隊扳平戰局，但延長賽讀秒階段球隊卻出現致命傳球失誤，讓霍福特（Al Horford）領軍的「綠衫軍」塞爾蒂克隊以101：98帶走勝利，取得3勝0敗「聽牌」優勢。

76人今天多次發生關鍵失誤，先是正規賽末，76人後衛瑞迪克（JJ Redick）的傳球失誤讓塞爾蒂克布朗（Jaylen Brown）最後1.8秒快攻放進超前球；76人喊出暫停後，貝藍利右側底腳接球後直接翻身跳投，球破網時時間剛好終了，但這是記踩線的長距離兩分球，76人只以89：89追平，球場提前灑下的彩紙成比賽小烏龍。

驚險將戰局推進到延長賽，76人在貝藍利再開火、瑞迪克外線破網下先取得5分領先，但霍福特成塞爾蒂克的「延長賽先生」，他最後5分鐘個人包辦7分，包括最後5.5秒籃下放進超前球，倒數3.9秒又抄掉西蒙斯（Ben Simmons）要給安比德（Joel Embiid）的傳球，並把握最後2罰，將差距擴大到101：98。

76人最後3秒從底線發球，再一次追平機會仍由貝藍利執行，但他這次外線一大步的出手球沒入框，無奈讓出第3戰勝利。

Without question, tonight’s @JetBlue Play of the Game goes to @Al_Horford, who gets the go-ahead bucket in OT, steals it on the other end, and hits his free throws to seal the deal. pic.twitter.com/8tCLOltaYn — Boston Celtics (@celtics) May 6, 2018

客場戲劇性奪勝，塞爾蒂克系列賽已取得3：0的絕對領先，全場13分有7分集中在延長賽的霍福特笑說，還好超前球沒有失手，「今天我錯失些通常該進的球，但這次，我把握住了。」他也提到最後妙手一抄，「我就是試著積極防守，球過來，我就抄掉。」

霍福特也強調，儘管整季球隊傷兵不斷，球隊仍非常努力，「雖然少了很多隊友，但我們一直尋找方法。」

泰托姆（Jayson Tatum）今天為綠衫軍貢獻24分，其中5分在延長賽，他和霍福特包辦最後5分鐘球隊所有得分；洛齊爾（Terry Rozier）18分，板凳出發的布朗也贊助16分、9籃板。

第2戰僅得1分的西蒙斯，今天復活，14投8中攻下16分外帶8籃板、8助攻，但延長賽的致命失誤讓球隊陷入絕對落後；安比德今天繳出22分、19籃板，瑞迪克18分。

第4戰將於8日登場，76人要避免在主場遭到「橫掃」。