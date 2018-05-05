NBA／尼克簽新帥再搶詹皇 歐尼爾看好湖人得手

2018-05-05 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



尼克找到新教頭後，下一步就是要加入詹皇爭奪戰。 美聯社 分享 facebook

紐約尼克在昨天傳出已與前灰熊總教練費茲戴爾（David Fizdale）簽下4年合約，將執掌球隊兵符，而過去在熱火擔任助教時期就與詹姆斯（LeBron James）維持不錯關係的費茲戴爾加盟，也被認為是尼克追求詹姆斯的一步棋，但退役傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille ONeal）卻認為，今年季後詹姆斯將會與喬治（Paul George）一同落腳洛杉磯湖人。

在球季結束後隨即開除主帥何納塞克（Jeff Hornacek）的尼克，在近日與多名聯盟待業教頭面談後，昨天傳出將與前灰熊教頭費茲戴爾簽下4年合約，身為過去熱火奪冠時期教練團的固定班底，與詹姆斯和韋德（Dwyane Wade）有不錯私交的費茲戴爾加盟，也被認為是為尼克招攬詹姆斯的最佳人選。

不過對於團隊薪資已飽和的尼克，想要簽下詹姆斯勢必要在今年夏天清出至少3000萬美元的薪資空間，其中土耳其中鋒康特（Enes Kanter）與後衛柯特尼‧李（Courtney Lee）就傳出將是尼克犧牲的對象，不過這也同時代表著尼克將無法與現任一哥波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）提前討論續約。

相較之下，今年夏天最多可清出7000萬美元薪資空間的湖人，則被傳奇中鋒歐尼爾認為是最有可能招攬到詹姆斯的球隊，且可能還一口氣簽下雷霆前鋒喬治，「我認為喬治肯定會來湖人，他會和詹姆斯一起，這是我第一次這樣講，不過這只是我個人的觀點，我認為他們兩個會和一些大牌球星一起加盟。」