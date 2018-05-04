NBA／詹姆斯登峰造極 歸功凱西逼出最強自己

2018-05-04 12:56 NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導



美聯社 分享 facebook

詹姆斯（LeBron James）本日（4號）賽事個人狂飆43分14助攻8籃板，讓騎士得以帶著系列賽2比0領先優勢回主場。

隊友洛夫（Kevin Love）表示，賽前練投時就意識到詹姆斯將在今晚賽事爆發，他強調：「早上練習你就可以察覺到不同氣息，他知道今晚比賽有多重要，他知道再拿下1勝對我們很關鍵。詹姆斯從一上場就展現當仁不讓的氣勢，你能夠發覺他將有特殊演出。」

事實上，詹姆斯對於自己前1場比賽表現相當不滿，他說：「我的隊友那天比賽表現出令人難以置信的水準，當我表現不是很理想時，他們挺身而出，可以說這是我本季打得最糟的幾場比賽之一。」這無疑促使詹姆斯此役強勢演出。

詹姆斯同時透露暴龍教練凱西（Dwane Casey）也是督促自己越變越強的重要人物，尤其是凱西過去2011年擔任小牛防守助教，大膽對詹姆斯啟用區域防守，當時收到奇效，讓詹姆斯日後勤練低位單打和翻身跳投，以作應對。

詹姆斯解釋：「我那時候不是那麼出色的球員，我打法不是那麼全面，凱西教練制定防守策略，迫使我無法做我擅長的事，而是得靠我不擅長方式來得分，他是為什麼我可以來到今日這樣水準的原因。」