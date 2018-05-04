米契爾驚奇化身助攻王 火箭恐難攻下爵士主場

西區第二輪爵士在客場打出一場驚奇好球，而擊墬火箭扳平戰局。 爵士眾將展現高度渴望勝利的企圖心。就像第一輪對上雷霆，第一場擋不住球星喬治(Paul George)、衛斯特布魯克(Russell Westbrook)的發揮而敗下陣。 第二場適應了系列賽氛圍後，馬上修正、調整步伐，跟碰上火箭一樣都收到了良好成效。

第一戰爵士的三分球命中率不到32%，被火箭以53%命中率射進17記三分球打爆，罰球命中率差了二十個百分點。該場球一開始爵士還沒進入狀況之際，就被主場的火箭給狠狠的下馬威教訓一番。外線火力沒得比，失誤火箭多，拿手的團隊籃板保護也比火箭少，又讓當家球星哈登(James Harden)予取予求狂砍41分，爵士要贏球當然很難。

英格斯(右)：「你知道澳洲的快樂谷出產三分射手嗎！」(設計對白) 美聯社 分享 facebook

第二戰，爵士調整得相當迅速確實，開賽就進入狀況，首節就以36:28領先火箭，整場球的風格宛若對上雷霆開胡的第一勝，雖然本場爵士的籃板球還是討不到便宜，但防守奏效，加上團隊攻擊欲望強烈，整體命中率亦大幅提升，帶動全隊氣勢高漲。

第三戰爵士將回到最喜愛、最吵雜，季後賽三戰全勝，例行賽勝率高達68.3%的猶他主場，實在很難不讓人期待面對西區龍頭毫不畏懼的爵士，能否在接連兩戰主場有更驚人的爆量演出。

降低哈登破壞力 艾克森可能成為防守奇兵

爵士讓艾克森(右)來搞毛哈登(左)，似乎是收到了不錯的成效。 美聯社 分享 facebook

爵士總教練史奈德(Quin Snyder)針對第一戰後，做出變陣的關鍵：既然未必有效守住哈登，就讓他一個人打。死守外圍的射手群，降低其他人外圍埋伏的威脅。第二戰火箭全場三分球僅37投10中，同時哈登自己也是僅10投2中，在他手上花掉不少進攻機會。

爵士的艾克森(Dante Exum)可能成為此系列賽的奇兵，前兩場分別打了15、17分鐘，接下來有望突破20分鐘以上，一項數據顯示，他與哈登的22次對位是目前爵士所有球員中最多的，而哈登在艾克森的糾纏下僅得到2分，顯示雖然哈登仍然能透過十幾次罰球取分，但對上艾克森相對沒轍。

搞毛哈登，讓他出手選擇變差，迫使火箭球權流動性降低，透過艾克森的死命盯防，或許這是史奈德可以好好押寶的一張好牌。

米契爾該全面了解隊友 學習成為指揮官

米契爾應該知道在季後賽他想繼續瘋狂飆分是很困難，多幫隊友製造機會反而可以讓爵士更全面發揮。 美聯社 分享 facebook

史奈德讓頭號得分手米契爾(Donovan Mitchell)作為誘餌、發動機，讓他學習在場上解讀，留意隊友的動向，把它帶給爵士活潑、激情的球風感染給更多人。

上一輪六場打完，連同第一戰對火箭，米契爾7場總共才傳出21次助攻，而對火箭第二戰他個人就傳出高達11次助攻，這對球隊產生很棒的化學效應。對手給予米契爾的防守施壓只會越來越重，米契爾已經很難找到外線出手的空檔，多半要靠著他的換檔突破，以及強悍的身體素質來攻擊取分，但這並不長久。

要知道，透過自身吸引防守注意、迫使對手緊縮防守的威脅性來創造隊友機會，這正是學習成為領袖的過程。尤其當魯比歐(Ricky Rubio)還無法歸隊，米契爾收放之間的節奏拿捏，更顯重要。

對陣火箭兩戰米契爾個人的命中率都不是太好，22投9中和21投6中，但他永不認輸，放膽全力拚的態度，是作為新人最令人激賞的一個環節。

跟沙場老將塔克(P.J. Tucker)爭球時氣勢完全不落居下風，面對亞瑞查(Trevor Ariza)一次拋投不進後，積極跟進飛身補扣，攻防之間對掌握籃球的執著，是他用來影響全隊打得更澎湃的心戰喊話。只要米契爾回主場命中率能往上走揚，火箭可能就要頭大了。

爵士眾將參與進攻 積極帶侵略的攻擊

不跟詹姆斯一起打球後，克勞德(右)總算找回自信！ 美聯社 分享 facebook

史奈德變陣讓更多人參與進攻，且是主動式、積極帶侵略的攻擊，而不是在被動的戰術跑位中等球。面對越高層級的焦土戰，必須要適時地有主動的攻擊手段來突破僵局。

克勞德(Jae Crowder)兩場下來頗有重回綠衫軍身手的味道，攻擊慾望提升，防守也收下成效，分別有著21分5籃板，15分10籃板的演出，攻守之間鞏固爵士的側翼戰力。

另一個則是致勝功臣英格斯(Joe Ingles)，過往他並不太會面對防守者，直接大步拔起，或是試探步、後撤步之後就直接跳投做攻擊。但第二戰他主動的侵略式攻擊帶給火箭重傷害，單場27分7記三分球，有米契爾花更多時間、心力在控球，解放時常要扮演控球前鋒角色的英格斯的進攻能量。

還有作為替補的巴克斯(Alec Burks)，他能持球也有進攻終結的能力，第二戰高效率的跳出來贊助17分6助攻4籃板是火箭沒料到的伏兵。

這三人可能會因應陣型從扮演一到三號位，甚至客串四號位，三人能否保持求勝若渴，將是影響爵士和火箭抗衡的關鍵。

雙塔必須壓制卡佩拉 火箭就會遇上麻煩

單憑戈貝爾(右)恐怕還是難以完全牽制卡佩拉(左)，爵士急需費佛斯的振作。 美聯社 分享 facebook

費佛斯(Derrick Favors)前兩場有點斷線的感覺，抓不到籃板，無法幫助球隊在這項環節佔得上風，戈貝爾(Rudy Gobert)第二場已經回復15分14籃板的能耐，但卡佩拉(Clint Capela)持續高檔，繳出21分11籃板，費佛斯不論攻防必須加入戰局，找回上一輪對抗亞當斯(Steven Adams)的感覺，爵士雙塔只要再次連線，箝制卡佩拉的發揮，火箭內線基本上戰力就減少大半，要贏球也會相對容易些。

目前爵士在這系列賽的風向跟對上雷霆有異曲同工之妙，至於最終是否將上演超級黑馬踏進西冠舞台的戲碼，就要看是爵士主帥史奈德的持續變陣有效，或是丹東尼(Mike D’Antoni)的見招拆招厲害了。

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