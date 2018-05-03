NBA／爵士無名英雄 艾克森成哈登Stopper

2018-05-03 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



爵士艾克森(右)拼命防守形成高牆，就是不讓哈登(左)輕易切入，被美媒稱讚是哈登阻擋者。 美聯社 分享 facebook

猶他爵士今天在與休士頓火箭的季後賽第二輪第二戰，靠著進攻端多點開花以及防守端的牽制，讓今年季後賽鮮少處於劣勢的火箭陷入苦戰，最終更以8分差距將戰局扳平，而根據美國「ESPN」數據統計，爵士小將艾克森（Dante Exum）在與哈登（James Harden）的22次防守對位交手中僅失掉2分，成為今天爵士贏球的一大關鍵。

在主控魯比歐（Ricky Rubio）持續缺陣的情況下，爵士3年級澳洲後衛艾克森近兩場系列賽上場時間不斷提升，尤其今天在與火箭的比賽第四節倒數階段，他一次晃過火箭亞瑞查（Trevor Ariza）防守後的爆扣，更被認為是幫助爵士鎖定勝利的一擊。

而本場比賽雖然艾克森的9分4籃板與其他6位得分上雙的隊友相比並不突出，不過根據「ESPN」統計數據，艾克森是目前爵士陣中與哈登防守對位次數最多的球員，但在兩人的22次交手中哈登僅從艾克森手上拿下2分，成為爵士贏球的沉默功臣。

艾克森在2014年選秀會上曾被評為待選大物，但進聯盟後的表現只能算是每年穩定成長，本季例行賽他更受到肩傷手術影響，直到三月中才復出留下出賽14場的紀錄。

不過對於艾克森在防守端的表現，爵士總教練史奈德（Quin Snyder）給予高度肯定：「我們對於他在高難度的對位表現上總是充滿信心，哈登是那種不是任何單一球員就能守住的人，但艾克森總能為我們爭取到一些空間與對手對抗，這對我們來說相當重要。」