NBA／躺著也有錢進來 詹姆斯投資足球年賺1.1億

2018-05-03 16:40 聯合新聞網 綜合報導



詹姆斯。 路透社 分享 facebook

詹姆斯率騎士全力拚戰NBA季後賽，另一方面歐洲最大的足球比賽，歐洲冠軍盃英超勁旅利物浦隊踢進決賽，將與西甲皇馬隊爭冠，這兩有何關連呢？其實，詹姆斯是利物浦隊的小股東，據ESPN報導，7年前詹姆斯投資650萬美元，買下利物浦隊2%的股權，隨著利物浦隊這支球隊經營有成，據指出詹姆斯手中的股權，現在價值翻了5倍估約高達3200萬美元，扣除投資成本，換算成台幣從他7年前開始，每一年躺著也可賺進1.1億元。

ESPN報導，消息指出，詹姆斯所說設的投資公司LRMR，和大聯盟紅襪隊老闆亨利(John Henry) 與華納(Tom Werner)的芬威集團是合資公司，因此芬威集團於2011年以4.77億美元買下英超利物浦隊時，詹姆斯占了2%股權，價值約650萬美元。

這個投資是有回報的，據去年富比士估計這支球隊價值已升至14.9億美元，加上今年踢進歐冠盃決賽，可望再增值至少1億美元下，如果現在賣這支球隊，可達16億美元以上，這支球隊的價值已較7年前投資金額約接近5倍左右，因此算詹姆斯手中的股權已達3200萬美元。

然而ESPN還報導，詹姆斯真的是投資之神，Beats by Dre於2014賣給蘋果時，詹姆斯就獲利達3000萬美元，再加上他以2500萬美元投資的連鎖批薩店也增值了約2000萬美元左右，錢是源源不絕進入他的口袋之中，身價越來越高。