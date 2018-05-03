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NBA／菜鳥米契爾狂飆紀錄 直逼名人堂傳奇球星

2018-05-03 14:54NBA台灣 udn記者蔡佳霖／綜合外電報導

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爵士超級新秀米契爾（Donovan Mitchell）今天雖然進攻手感不算太理想，21投僅6中，但關鍵時刻主導球隊攻勢，還是拿下17分11助攻5籃板2抄截，帶領爵士在客場以116比108擊敗火箭，將系列賽拼成1比1平手。

米契爾不僅寫下生涯單場助攻新高，他在生涯前8場季後賽已經累積拿下209分，成為史上第4位能以新秀之姿季後賽前8場以內累積拿到至少200分的球員，前3位分別是賈霸（Kareem Abdul-Jabbar，6場破200分）、張伯倫（Wilt Chamberlain，7場破200分）和貝勒（Elgin Baylor，8場破200分），都是歷史上赫赫有名的名人堂數據怪物。

值得注意的是，這是指新秀年的表現，對一名高順位新秀來說，首年就能打進季後賽，成為球隊得分主力，而且能夠打到如此多場次，確實門檻不低。

例行賽表現出色的米契爾，進入季後賽更顯大將之風，首輪6場比賽得分均超過20分，近50年來只有他跟賈霸可以在新秀年做到這樣的表現；特別是在關鍵第六戰，米契爾更是飆出38分，寫下NBA近31年來菜鳥球員季後賽單場最高得分，並成為NBA史上第4位能在季後賽關門戰至少拿到35分的新秀。

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