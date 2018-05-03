NBA／攻擊格林發言不妥 巴克利道歉了

2018-05-03 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



「惡漢」巴克利為自己批評格林(右)的言論道歉。 美聯社 分享 facebook

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昨天和勇士隊球星格林（Draymond Green）隔空交火，「惡漢」巴克利（Charles Barkley）今天低頭了，表示昨天的發言並不妥當，「我想要像個男子漢的道歉，我百分之百的錯了。」

昨天勇士和鵜鶘隊的第2戰中，格林多次和鵜鶘球員有肢體接觸，擔任轉播單位TNT球評的巴克利在轉播時公開說，希望有人能一拳招呼到格林臉上，甚至自己也願意動手；格林在賽後記者會中反擊，要巴克利不要只在電視前放話，彼此碰面次數「上百萬次」，巴克利大可直接動手，「若你不敢對我揮拳，那就閉嘴。」

巴克利今天上ESPN的節目「Waddle & Silvy」時，向格林致歉，他表示無意攻擊NBA球員，同時為自己緩頰，「我或許對羅德曼（Dennis Rodman）也說過類似的話，但我想，我真的打過他。」

巴克利將格林和羅德曼、前活塞隊球星藍比爾（Bill Laimbeer）歸類成同類，是名好球員，但也會讓人覺得討厭，「但就像我所說，說出那些話是我的錯，我不該說出口。」

他認為格林「討厭」的點在於，昨天對手並沒對他特別看守，而他投進外線後向鵜鶘教練團大吼挑釁。

目前勇士已取得系列賽2：0領先，第3戰將於周六登場。