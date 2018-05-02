NBA／柯瑞回來了！勇士2連勝飆退鵜鶘

2018-05-02 23:55 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／綜合外電報導



在缺席了季後賽首輪與第二輪首戰後，勇士隊柯瑞在昨天與鵜鶘隊的系列賽第二戰復出，雖以替補出賽，全場仍拿下廿八分，加上杜蘭特也有廿九分進帳，最終勇士以一二一比一一六獲勝，取得了二比○領先。

勇士雖在昨天迎回柯瑞，但仍沿用首戰陣容、由楊恩先發上陣，鵜鶘開賽後靠著多點開花的攻勢轟炸籃框，一度取得七分領先，在第一節剩下四分廿秒時，勇士將柯瑞換上場，他隨即命中三分球，獲得主場球迷的熱烈歡呼。

在柯瑞、杜蘭特和格林持續開火下，勇士雖在第二節逆轉戰局，但領先分數始終維持在個位數，末節最後七分鐘，靠杜蘭特率隊打出一波八比○攻勢奠定勝基。

柯瑞在復出首戰投進五顆三分球。 （美聯社） 分享 facebook

「我今天感覺棒透了，我非常渴望回歸的這一刻，和我的隊友一起拿下一場重大的勝利。」柯瑞在復出首戰投進五顆三分球，好手感並未受到長時間休息影響，他說：「這段期間我很努力訓練，鍛鍊身體並保持狀態，當我回到球場這一刻，對自己充滿信心。」

杜蘭特不忘吐槽柯瑞一番，他說：「在不能上場的那些日子裡，他每天都非常焦躁，不斷的在場館內跑來跑去、製造噪音，所以我很開心他能回到球場。」

勇士在拿下昨天勝利後，季後賽主場已是十四連勝，僅差公牛隊在一九九五年創下的聯盟紀錄一場。