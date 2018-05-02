親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

NBA／柯瑞回來了！勇士2連勝飆退鵜鶘

2018-05-02 23:55聯合報 記者劉肇育／綜合外電報導

在缺席了季後賽首輪與第二輪首戰後，勇士柯瑞在昨天與鵜鶘隊的系列賽第二戰復出，雖以替補出賽，全場仍拿下廿八分，加上杜蘭特也有廿九分進帳，最終勇士以一二一比一一六獲勝，取得了二比○領先。

勇士雖在昨天迎回柯瑞，但仍沿用首戰陣容、由楊恩先發上陣，鵜鶘開賽後靠著多點開花的攻勢轟炸籃框，一度取得七分領先，在第一節剩下四分廿秒時，勇士將柯瑞換上場，他隨即命中三分球，獲得主場球迷的熱烈歡呼。

在柯瑞、杜蘭特和格林持續開火下，勇士雖在第二節逆轉戰局，但領先分數始終維持在個位數，末節最後七分鐘，靠杜蘭特率隊打出一波八比○攻勢奠定勝基。

柯瑞在復出首戰投進五顆三分球。 （美聯社）
柯瑞在復出首戰投進五顆三分球。 （美聯社）
分享

「我今天感覺棒透了，我非常渴望回歸的這一刻，和我的隊友一起拿下一場重大的勝利。」柯瑞在復出首戰投進五顆三分球，好手感並未受到長時間休息影響，他說：「這段期間我很努力訓練，鍛鍊身體並保持狀態，當我回到球場這一刻，對自己充滿信心。」

杜蘭特不忘吐槽柯瑞一番，他說：「在不能上場的那些日子裡，他每天都非常焦躁，不斷的在場館內跑來跑去、製造噪音，所以我很開心他能回到球場。」

勇士在拿下昨天勝利後，季後賽主場已是十四連勝，僅差公牛隊在一九九五年創下的聯盟紀錄一場。

NBA戰報
NBA戰報
分享

勇士柯瑞杜蘭特鵜鶘格林

相關新聞

NBA／會笑死！勇士格林罰球鵜鶘朗多一旁惡搞

2018-05-02 22:39

NBA／暴龍首戰惜敗 凱西：不知是緊張或心魔

2018-05-02 17:25

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-05-02 13:11

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-02 10:58

NBA／老當益壯！ 71歲賈霸參加舞蹈綜藝節目

2018-05-02 18:25

NBA／巴克利放話要給教訓 格林回應別只是說說

2018-05-02 16:54

NBA／柯瑞復出一鳴驚人 柯爾：所有事都改變了

2018-05-02 16:45

NBA／諾維茨基被訓練師羞辱 4年前你就玩完了!

2018-05-02 16:23

NBA／柯瑞回歸替補砍28分 勇士再克鵜鶘2連勝

2018-05-02 14:01

NBA／心繫花蓮大地震 林書豪訓練營前進後山

2018-05-02 13:35

NBA／林書豪6月再訪台 「林來瘋」吹向花蓮

2018-05-02 13:30

NBA／柯瑞替補上陣 回歸轟超大號三分球

2018-05-02 12:43

NBA／騎士逆轉暴龍 詹皇將勝利歸功隊友

2018-05-02 12:29

NBA／詹姆斯21度大三元 騎士延長賽1分退暴龍

2018-05-02 11:05

NBA／柯瑞第二戰回歸 柯爾：上場時間不受限

2018-05-02 10:44

NBA／尼克結束面談 新教頭最快本周揭曉

2018-05-02 09:57

NBA／狀元佛爾茲近3戰神隱 76人教頭自有考量

2018-05-02 09:18

NBA／綠衫軍傷兵回歸 布朗預告G2上陣

2018-05-02 08:53

季後賽第二輪已無弱者 總教練功力大比拚

2018-05-02 07:00

NBA／綠衫軍菜鳥變大將 泰托姆：我打出侵略性

2018-05-02 00:44

詹姆斯衝出無限之戰 不累不累再往前飛

2018-05-01 07:00

鵜鶘vs.勇士之戰 內行人必看的眉眉角角

2018-05-01 07:00

最強剋星火箭以逸待勞 爵士攻守身陷難題

2018-04-30 12:50

以彼之道還施彼身 揭開雷霆大逆轉的秘密

2018-04-28 10:18

馬刺戰到山窮水盡 為勇士強灌還魂丹

2018-04-26 07:00

藍領溜馬逼得超緊 詹皇好缺像樣的皮朋

2018-04-24 07:00

謎一樣的灰狼 讓火箭不能再輕敵了

2018-04-23 07:00

隨馬刺繁華落幕 法國跑車緩緩駛向終點

2018-04-20 07:00

球隊客場戰力 左右季後賽晉級之路

2018-04-19 07:00

溜馬實力被低估？ 騎士需重啟終極殺陣

2018-04-17 07:00

NBA季後賽FANTASY 實現你的總管夢

2018-04-14 16:00

金塊太依賴約柯奇 輸掉生死鬥賠上球季

2018-04-13 07:00

季後賽第一輪爆冷預測：公鹿最可能演出大逆襲

2018-04-13 07:00

傷兵多、黑馬強 引出季後賽首輪三大話題

2018-04-12 15:43

季後賽闖關形勢大好 76人充滿無限可能

2018-04-09 07:00

休士頓靠大數據起飛 可望包辦棒籃雙冠

2018-04-06 18:10

勇士內線常見天降神兵 柯爾用人堪稱教練聖經

2018-04-05 07:00

耶誕大戰勝負只是參考 勇士整體還是優於騎士

2017-12-26 10:40
看更多

熱門文章

NBA／柯瑞回歸替補砍28分 勇士再克鵜鶘2連勝

2018-05-02 14:01

NBA／柯瑞復出一鳴驚人 柯爾：所有事都改變了

2018-05-02 16:45

MLB／震撼彈？ 美媒爆料一朗打完本周就退休

2018-05-02 09:16

NBA／詹姆斯21度大三元 騎士延長賽1分退暴龍

2018-05-02 11:05

NBA／巴克利放話要給教訓 格林回應別只是說說

2018-05-02 16:54

NBA／柯瑞替補上陣 回歸轟超大號三分球

2018-05-02 12:43

NBA／暴龍首戰惜敗 凱西：不知是緊張或心魔

2018-05-02 17:25

NBA／騎士逆轉暴龍 詹皇將勝利歸功隊友

2018-05-02 12:29

MLB／大谷敲二壘安跑壘無虞 天使險勝金鶯

2018-05-02 13:34

NBA／狀元佛爾茲近3戰神隱 76人教頭自有考量

2018-05-02 09:18

羽球／重返球后 戴資穎平常心：好看沒有什麼用

2018-05-02 17:49

季後賽第二輪已無弱者 總教練功力大比拚

2018-05-02 07:00

NBA／諾維茨基被訓練師羞辱 4年前你就玩完了!

2018-05-02 16:23

NBA／柯瑞第二戰回歸 柯爾：上場時間不受限

2018-05-02 10:44

MLB／韋蘭德8局14K白搭 桑契斯轟倒太空人

2018-05-02 13:53

NBA／會笑死！勇士格林罰球鵜鶘朗多一旁惡搞

2018-05-02 22:39

NBA／老當益壯！ 71歲賈霸參加舞蹈綜藝節目

2018-05-02 18:25

MLB／鮑爾槓上太空人 暗喻對方投手用松焦油

2018-05-02 11:22

NBA／尼克結束面談 新教頭最快本周揭曉

2018-05-02 09:57

NBA／林書豪6月再訪台 「林來瘋」吹向花蓮

2018-05-02 13:30

MLB／林子偉19打數無安打 打擊率跌破2成

2018-05-02 10:44

MLB／克蕭也贏不了響尾蛇 道奇教頭感到困惑

2018-05-02 16:41

MLB／哈維比賽前一晚跑趴 大都會教頭沒生氣

2018-05-02 08:53

全大運／改寫200公尺紀錄 楊俊瀚驚訝破太多

2018-05-02 14:33

全大運／政大小跑車參戰 黃博暄挑戰三千障礙賽

2018-05-02 13:28

NBA／綠衫軍傷兵回歸 布朗預告G2上陣

2018-05-02 08:53

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-05-02 13:11

MLB／今日戰績表 大谷復出打擊天使中止4連敗

2018-05-02 14:33

NBA／心繫花蓮大地震 林書豪訓練營前進後山

2018-05-02 13:35

羽球／代言接不完 戴資穎：各方都想嘗試

2018-05-02 17:32

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-02 10:58

中職／布魯斯奪11K平紀錄 不敵彭政閔致命安打

2018-05-02 21:18

MLB／一朗若退休 日籍打者只剩二刀流大谷

2018-05-02 18:39

日職／羅德先發崩盤 陳冠宇中繼4局失1分

2018-05-02 20:37

蕭美玉爆亞運退訓賠百萬 林義傑：不應懲罰選手

2018-05-02 16:07

羽球／戴資穎任中華電信代言人 喜獲300萬贊助

2018-05-02 17:13

中職／兄弟改洪宸宇對決悍將 不公布第二戰先發投手

2018-05-02 17:53

MiLB／李振昌後援1局再飆2K 連3場未被敲安

2018-05-02 12:57

春季聯賽／張泰山解禁 台壽保遭淘汰無緣亮相

2018-05-02 18:38

全大運／奶爸余嘉軒摘首金 嘆陳傑不在沒樂趣

2018-05-02 13:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top