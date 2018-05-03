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柯瑞神蹟比美索爾回歸 勇士還有什麼弱點？

2018-05-03 07:00特約記者李亦伸

柯瑞像「雷神索爾」一般強勢歸來，還帶替更強的武器，他替補上場27分鐘，15投8中，其中三分球10投5中，砍進28分+6失誤，幫助勇士打出更多風格和進攻戰術比賽。這樣一支勇士還有什麼弱點？聯盟有那一支球隊可能擊敗勇士？

左膝內側副韌帶拉傷休養六周，勇士後衛柯瑞選擇在西區季後賽第二輪對紐奧良鵜鶘系列賽G2復出，柯瑞歸隊，勇士祭出三招讓鵜鶘更難防守的打法。

柯瑞(左)休息一個多月後終於在季後賽第二輪復出，他從板凳出發但手感奇佳，三分球投...
柯瑞(左)休息一個多月後終於在季後賽第二輪復出，他從板凳出發但手感奇佳，三分球投10進5，罰球7罰全中。 美聯社
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第一招：攻防轉換快速出手。勇士在G2的攻防轉換，柯瑞的快速三分出手，鵜鶘完全失去對位，在柯瑞復出之前，勇士很少打出這種快速攻防轉換，快速三分出手的打法。

柯瑞回來之後，勇士這種快攻轉換的外線出手和打法，讓鵜鶘措手不及，來不及對位，柯瑞手感一熱，局面很快打開，勇士進攻得分爆發力更有侵略性。

第二招：Inside-out。過去兩個賽季，柯瑞跟杜蘭特大多打高位擋拆，不管是杜蘭特為柯瑞單擋、掩護，還是柯瑞為杜蘭特掩護。但對鵜鶘G2，杜蘭特在第四節決勝期更多在低位落位要球，跟柯瑞打強邊inside-out，利用半場強邊內外進攻，執行不同戰術。

杜蘭特(左)由高位轉進低位，與柯瑞聯手進行inside-out，讓鵜鶘防守大亂。...
杜蘭特(左)由高位轉進低位，與柯瑞聯手進行inside-out，讓鵜鶘防守大亂。 美聯社
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第三招：快攻。柯瑞回來之後，他會更多負責組織、控球、出手攻擊，伊古達拉改打側翼，勇士的快攻、側翼防守、壓迫性都相對提升。透過成功的防守或防守籃板，勇士在進行攻防轉換快攻時，擁有更多變的武器和進攻方式。伊古達拉的防守、反擊、快攻角色更犀利，柯瑞復出徹底解放勇士的對位，創造更多錯位。

勇士進攻戰術、打法、牽制力因為柯瑞復出得到更多變化+解放，但柯瑞歸隊也為勇士帶來一些「漏洞」，包括失誤更多，大意鬆懈，以及防守端質量的改變。

失誤+鬆懈，是柯瑞經常為勇士創造出來的麻煩，當勇士手風和進攻節奏都很正確時，柯瑞這些失誤或無關緊要的創意傳球都無所謂。但戰況吃緊，比賽膠著，投籃不順時，柯瑞的失誤、創意和防守對位，就會變成勇士戰力漏洞。

柯瑞有時遠投近切長傳無往不利，在心態上就會出現暫時的鬆懈，也會有失誤增加的情況。...
柯瑞有時遠投近切長傳無往不利，在心態上就會出現暫時的鬆懈，也會有失誤增加的情況。 美聯社
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柯瑞不在的季後賽首輪對馬刺五戰，勇士完美找回高強度防守，就算投籃不順，三分更差，但勇士還是可以靠著出色防守、控制比賽節奏贏下比賽。

取代柯瑞先發的伊古達拉，身高6呎6吋(198公分)，可以防守1-3號位置對手，他在場上會幫助杜蘭特、湯普森不斷形成「錯位」，製造更多進攻機會，同時提升防守強度，增加反擊能力。

柯瑞復出，勇士主要拼圖和陣容就需要重新回到原本模式，除非柯瑞能一直保持高命中率和三分球威力，同時控制、減少失誤，否則勇士這種失誤太多，太靠反擊和快攻三分投籃手氣的打法，在遇上火箭或相同強大對手難免會凸槌。

柯瑞是勇士一哥，是戰術軸心，是爆發力之源，更是勇士之所可怕的核心。但柯瑞也是勇士另一種形式的「弱點」，他的高失誤率和漫不經心的創意傳球，一旦投籃手氣下滑，勇士比賽就會碰上麻煩。

只要柯瑞一路準，失誤少，勇士衛冕在望，萬一柯瑞玩過頭，那勇士還是需要馬上切換到「完全防守」模式，改打防守籃球。

目前一切都還在勇士教練柯爾掌握之中！

勇士柯瑞

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

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