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NBA／柯瑞回歸替補砍28分 勇士再克鵜鶘2連勝

2018-05-02 14:01NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導

雖是替補出發，柯瑞依舊攻下28分7籃板2助攻，包括5記三分球。 美聯社
雖是替補出發，柯瑞依舊攻下28分7籃板2助攻，包括5記三分球。 美聯社
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季後賽西區對戰表

眾所矚目的柯瑞（Stephen Curry）回歸果真沒讓人失望！雖是替補出發，柯瑞依舊攻下28分7籃板2助攻，包括5記三分球，其中有幾球更是從招牌的超遠距離所投進，幫助勇士終場以121比116力克鵜鶘，取得系列賽2比0領先。

雙方本場比賽皆維持快速進攻節奏，主場的勇士展現驚人進攻火力，第二節和第三節分別轟進31分和30分，不過鵜鶘靠哈勒戴（Jrue Holiday）和戴維斯（Anthony Davis）輪番出擊，一路還是緊咬比分，三節結束後僅以2分落後。

第四節期間，杜蘭特（Kevin Durant）跳出接管比賽，個人單節進帳15分，屢屢單打哈勒戴得手，鵜鶘也在勇士防守加壓之下失去手感，一度落後多達12分。比賽最後雖然勇士出現不少失誤，鵜鶘追分已是為時太晚。

杜蘭特此役貢獻全場最高29分，而負責重點盯防戴維斯的格林（Draymond Green）延續前1場攻守兩端宰制，個人繳出20分12助攻9籃板的準大三元成績。

鵜鶘方面，戴維斯得到25分15籃板，哈勒戴得到24分8籃板8助攻，朗多（Rajon Rondo）則有22分12助攻7籃板的進帳。

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