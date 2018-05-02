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NBA／騎士逆轉暴龍 詹皇將勝利歸功隊友

2018-05-02 12:29聯合報 記者曾思儒╱即時報導

詹姆斯賽後大力稱讚隊友防守端的表現，讓球隊能完成神奇逆轉。 美聯社
詹姆斯賽後大力稱讚隊友防守端的表現，讓球隊能完成神奇逆轉。 美聯社
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第一節陷入14分落後的騎士隊，今天在看板球星詹姆斯（LeBron James）季後賽第21度「大三元」領軍下，延長賽以113：112氣走主場的暴龍隊；詹姆斯賽後大力稱讚隊友防守端的表現，讓球隊能完成神奇逆轉。

攻下26分、11籃板外帶13助攻的詹姆斯說：「大家今晚都上緊發條，每個人都武裝起來了，這場對我們是很重要的勝利。」

暴龍今年以東區龍頭之姿前進季後賽，今天開節就取得33：19領先，第四節也還曾保有10分領先優勢，但最後4分鐘只靠罰球取分，正規賽最後8秒的外線出手加上3次補籃全沒把握住，讓比賽以105：105進入延長賽；加時5分鐘，暴龍又有絕殺機會，但范弗利特（Fred VanVleet）的外線仍失手，球員一臉無奈看騎士帶走勝利。

第四節僅讓暴龍得18分，詹姆斯大讚隊友表現，尤其是板凳的發揮，「這對我們是很好的開始，希望第2戰再來一次。」

騎士改變先發陣容，以希爾（George Hill）取代前一輪第7戰先發的中鋒湯普森（Tristan Thompson），不過板凳上場的湯普森替補出賽26分鐘，繳出14分、12籃板，格林（Jeff Green）也從板凳貢獻16分，加上史密斯（JR Smith）三分球6投5中飆進20分，射手考佛（Kyle Korver），硬是搶走暴龍差點到手的勝利。

這是兩軍連3年在季後賽碰頭，連同去年4戰「橫掃」在內，騎士已收下對戰7連勝。

暴龍詹姆斯騎士

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