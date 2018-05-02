NBA／綠衫軍新兵變大將 首戰斬76人

2018-05-02 00:44 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／綜合外電報導



塞爾蒂克、七六人隊昨天進行季後賽第二輪首戰，兩隊四名年輕球員搶盡鋒頭，塞爾蒂克洛齊爾與泰托姆聯手拿下五十七分，技壓七六人安比德與西蒙斯的四十九分，最終塞爾蒂克以一一七比一○一搶下首勝。

泰托姆展現侵略性，拿下個人季後賽生涯新高得分。 法新社 分享 facebook 塞爾蒂克今年季後賽在缺少海瓦德、厄文兩名大將下，由年輕球員扛起重責，首輪賽事三年級後衛洛齊爾、二年級的布朗和菜鳥泰托姆，都有平均十五分以上的表現，昨天布朗右腿拉傷，老將霍福特適時挺身而出，三人在上半場已皆有雙位數得分進帳，助隊取得十一分領先。

洛齊爾全場投進比七六人全隊還多的七顆三分球，而本季在年度最佳新人榜討論度始終不如西蒙斯的泰托姆，全場進帳廿八分，技壓拿下十八分七籃板六助攻、但也發生七次失誤的西蒙斯。

「我今天上場就是打出侵略性，尤其在布朗缺陣的情況下，代表著我們有廿分是在板凳上，這需要每個人全力去彌補。」在拿下個人季後賽生涯新高得分後，泰托姆強調，與西蒙斯的競爭已經不是他最在乎的事情，「現在我想要贏球，這是全隊共同的目標。」

七六人昨天以安比德的卅一分十三籃板五助攻表現最佳，但團隊命中率不佳，安比德認為，球隊在防守上的問題更嚴重，「輸球都是從防守開始的，不論是我還是球隊，今天都打得很糟糕。」