季後賽第二輪已無弱者 總教練功力大比拚

NBA季後賽進入第二輪，東西區四個組合都有看點，競爭模式也各擅勝場，但若從總教練的角度來檢視，接下來的次輪賽事倒是有個排序。這八支球隊能打入季後賽並晉級第二輪，總教練當然不是省油的燈，但他們的故事性、背景、經驗值和戰術特色在這次的對戰組合當中，卻引出了不少討論的話題。

鵜鶘總教練簡崔(左)生涯季後賽戰績16勝9敗。勇士總教練柯爾(右)生涯季後賽戰績51勝16敗。 美聯社 分享 facebook

最有故事性的總教練對決組合，當然首推勇士對鵜鶘。鵜鶘總教練簡崔（Alvin Gentry）在勇士首度奪冠那年，曾以首席助理教練的身份協助第一年擔任總教練的柯爾（Steve Kerr）帶領球隊。雖然簡崔只待了一年就前往紐奧良執教，而當年勇士的奪冠班底也只剩五人，但這些人仍是今年勇士的主戰核心。他們的優缺點及習性，比之其他對戰總教練，簡崔更有深入的了解和掌握。對於柯爾的戰術打法和思路，在對戰時的應變及拆招，簡崔也應有一定程度的把握。

但換個角度來說，勇士和柯爾對簡崔也一樣熟悉。他在關鍵時刻的獻策和佈局，勇士並不陌生。 從這一點來說，簡崔得在既有的基礎上變招。舉例來說，當他手下的所有球員，除了A.戴維斯之外，都在對位上吃虧的時候，簡崔該如何重新分配攻守角色及任務？

52歲的柯爾和63歲的簡崔之間的對戰並非什麼師徒之爭，反而是彼此熟悉的朋友在過招，因為兩人的共事關係由來已久。從1989年在馬刺開始擔任助理教練的簡崔，其實已經先後在熱火、活塞、快艇及太陽擔任總教練，今年的他是繼2010年帶領太陽打進西區決賽之後，第二度率隊闖過首輪。而簡崔擔任太陽總教練期間，球隊總經理就是柯爾。簡崔的季後賽經驗不算多，平均勝率六成四也不算驚人，想要打贏關鍵的比賽和熟悉彼此的對手，就看簡崔臨場的調度能否出奇制勝了。

爵士總教練史奈德(左)生涯季後賽8勝9敗。火箭總教練丹東尼(右)生涯季後賽36勝39敗。 美聯社 分享 facebook

最令人意外的總教練組合，則是火箭對爵士這一組，畢竟季前沒人料到這兩支球隊會打出這麼瘋狂的表現。兩隊在下半季都擁有驚人的勝場數，火箭拿下21勝而爵士則是18勝，讓兩隊一路飆進季後賽，可說是近況最火熱的球隊之一。兩隊戰績能夠意外長紅的原因，總教練的角色雖然至關重要，但他們也都撿到了天下掉下來的禮物，才能讓這一切成真。

66歲的丹東尼（Mike D’Antoni）在太陽時期的巔峰之後迎來個人執教生涯的第二春，跑轟戰術在季前不被眾人看好的情況下，靠著保羅（Chris Paul）的季前加盟，和哈登（James Harden） 聯手解放了火箭團隊能量，在執教休士頓的第二年時，更有效率地創造了三分球累積雨量。至於51歲史奈德（Quin Snyder）則是同樣在季前被看衰，在沒有了當家前鋒海瓦德（Gordon Hayward）之後，各界都不認為他能再度帶隊打入季後賽。但超級新人米契爾（Donovan Mitchell）完全補上海瓦德離隊的得分空缺，並讓史奈德的攻防體系進階到新的高度，也讓爵士連兩年打進第二輪。

前面講到2010年的太陽，就讓人不禁聯想到同樣帶領太陽兩度打進西冠的丹東尼（Mike D’Antoni），當年他靠著跑轟戰術和MVP奈許（Steve Nash）一砲而紅時也才52歲，2006年時丹東尼還一度以總教練身份兼任球隊總經理，聲勢如日中天，但隔年取代他成為總經理的人正是柯爾。兩人合作一年之後拆夥，丹東尼決定前進紐約，不久之後簡崔正式接任太陽總教練。有了這一段過去，丹東尼在歷經尼克及湖人兩隊的低潮期時，就不斷地面對外界的質疑，認為他的執教能力及戰術效能名過其實，甚至評定他已就此過氣。今年丹東尼讓保羅加哈登的組合成功發酵，讓火箭打破勇士獨霸的天花板之後，算是一吐季前一再被唱衰的怨氣。

執教爵士第四年的史奈德也面臨類似的逆境，只是他沒有丹東尼那麼顯赫的過去，相對地也沒有太大的包袱，但他手上的球員就比不上火箭那樣華麗，也讓他的晉級之路更顯意外。出身杜克大學體系的史奈德，大學時期就是在K教練（Mike Krzyzewski）手下打球，雖以控球後衛的身份三度打進最後四強（Final Four），但這樣的成績不足以讓他獲得NBA球隊的青睞。他後來進入杜克教練團，並在97年升為首席助理教練之後，兩度助隊取得全國冠軍，可說是K教練的嫡傳弟子。史奈德在歷練了大學總教練、歐洲職業球隊和NBA球隊助理教練之後才正式成為爵士隊史第八位總教練，他能不能帶領爵士這支深具傳統特色的球隊闖過丹東尼這一關，還需要更多意外的能量。

76人總教練布朗(左)生涯季後賽戰績4勝1敗。塞爾蒂克總教練史蒂芬斯(右)生涯季後賽戰績15勝20敗。 美聯社 分享 facebook

至於經驗值的關鍵對決，就要看塞爾提克和七六人這個對戰組合了。在這四組競爭之中，球星貢獻度雖然無可取代，但就屬這兩隊總教練的經驗值最可能扮演決定勝負的重要因素。史蒂芬斯（Brad Stevens）深厚的戰術素養及球員潛能開發能力，讓塞爾提克球員角色分配明確，即使主力球星被交易或是受傷，一樣不影響他在場上的調度效能，球隊依舊正常運轉。第一輪能在搶七戰勝出，史蒂芬斯的調度明顯優於公鹿的代總教練普朗提（Joe Prunty）。公鹿擁有安戴托昆波 （Giannis Antetokounmpo）這樣爆炸性成長的全能長人，史蒂芬斯卻有辦法用團隊困死他的發揮，也讓缺乏兩大球星挹注關鍵表現的塞爾提克順利晉級。

執教豆城五年的史蒂芬斯，其實和七六人總教練布朗（Brett Brown） 同時在聯盟起步，同在2013年接下人生的第一個NBA總教練工作。看似站在同一個起跑點上，兩人一樣負擔球隊重建的任務，但深耕費城五年的布朗在戰績表現上就完全比不上史蒂芬斯。兩人第一年都沒打進季後賽，但史蒂芬斯隔年開始就是季後賽常客，第四季就將塞爾提克帶上東區龍頭，而布朗則是今年才第一次帶隊重返季後賽。和41歲的史蒂芬斯相比，57歲的布朗看起來有點老，但他在馬刺體系下擔任球員發展工作超過十年，他培養人和及團隊向心力的能耐不輸大學出身的史蒂芬斯。

但季後賽經驗就真的讓布朗吃虧，尤其在第二輪的首戰大比分吞敗之後，如何調整打法以面對客場第二戰，好避免球隊帶著兩敗的落後回主場，就真的得展現布朗在球場上的戰術功力了。

暴龍總教練凱西(左)生涯季後賽戰績21勝26敗。騎士總教練泰倫魯(右)生涯季後賽戰績33勝13敗。 美聯社 分享 facebook

最後來看暴龍對騎士這一組，總教練因素可能是次輪四組對戰中最被忽略的一環。暴龍建立起多年的北國強權，連五年打進季後賽，今年更拿下東區第一，可是媒體卻甚少歸功於凱西（Dwane Casey）的執教能力。至於騎士的40歲總教練泰倫魯（Tyronn Lue）更經常被視為前台的樣板人物，戰術只有「球給姆斯」，創下的各項戰績紀錄也被認為是仰賴球星的表現。

戰績表現不遑多讓的凱西，其實也同樣面對類似的質疑，尤其在後場明星雙人組打出名號之後，凱西的執教光芒就被完全掩蓋。而身處多倫多，球隊本身的能見度就不高，加上戰術的個人風格不夠突顯，都讓凱西成了球隊的影子功臣。

和凱西相比，泰倫魯今年季後賽也真的夠難受了，在首輪系列賽落後給溜馬之後，外界不斷抨擊他拿不出對策，根本要累死詹姆斯（LeBron James），隊上主力中鋒T.湯普森（Tristan Thompson）還爆發偷吃事件，鬧得沸沸揚揚，完全轉移焦點，總教練想要維繫住這樣一支個人球隊確實不易。其實從調度的角度來說，泰倫魯已經開始設法解消詹姆斯 肩上的負擔，雖然不可能在短期內改變今年騎士的戰術格局，但至少在用人及輪替時機上已經開始改變。像是喬治希爾（George Hill）在第七戰的表現，就讓人可以期待他在接下來的系列賽發揮更多功效。

凱西今年61歲，而泰倫魯才40歲，兩人的歲數差距是次輪四組最大，兩人季後賽交戰次數也是最多。暴龍已經連兩年被騎士淘汰，今年勢必要趁騎士狀況不佳時改寫歷史。但兩人再度在次輪重逢，對戰的焦點卻依舊不在兩人身上，甚至多倫多出生的T.湯普森還比他們佔的版面多，兩位總教練如何打出存在感，就看接下來的發展了!