NBA／賽前惡補歷史課 76人欲延續與綠衫軍世仇

2018-05-01 15:45 NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導



美聯社 分享 facebook

76人與塞爾蒂克今年季後賽正面對決，事實上2隊間過去有著豐富世仇歷史，76人教練布朗（Brett Brown）透露自己成長背景中，76人與塞爾蒂克世仇確實是他籃球知識啟蒙的一部分。

布朗說：「我個人的確是在這股世仇氛圍底下長大的，這是我的籃球那部份生活很大一塊。」這是為什麼76人與塞爾蒂克賽前，他選擇秀給旗下球員一部影片，其中描述了2隊間世仇情懷。

布朗說：「在我們講解戰術還有對手分析前，我希望先讓球員們了解這段歷史，這是段很特別、很有意義的歷史，遠在我們這次雙方交手之前發生，我認為這很值得深入認識。」

76人與塞爾蒂克世仇能夠追溯到六零年代當時，張伯倫（Wilt Chamberlain）和羅素（Bill Russell）兩位時代巨人互相角力，到了八零年代則是「大鳥」柏德（Larry Bird）和「J博士」厄文（Julius Erving）間的血戰。

安比德（Joel Embiid）說：「大鳥和J博士互掐對方脖子，顯然是我印象最深刻一幕。」他指的是1984-1985年賽季時，柏德頻頻肢體接觸和口語挑釁之下，讓個性溫文儒雅的厄文終於失去冷靜，狠狠卯上對方。

瑞迪克（JJ Redick）則說：「我們2隊間很深歷史，這是2支深具歷史性的隊伍，我很榮幸有這個機會成為這世仇組合下一員。」

考慮到76人迅速崛起，還有塞爾蒂克若全員健康，無疑有爭冠實力，加上雙方陣中年輕球員天賦滿滿，76人有安比德、西蒙斯（Ben Simmons）和佛爾茲（Markelle Fultz），塞爾蒂克就算扣除K‧厄文（Kyrie Irving）和海瓦德（Gordon Hayward），泰托姆（Jayson Tatum）和J‧布朗（Jaylen Brown）也絕不可小覷。

2隊未來數年很有可能再譜寫世仇新篇章，安比德對此也表示樂觀其成，他說：「我想要是你仔細看看整個聯盟態勢，以未來性而言，我們絕對是數一數二，他們也是，所以我相信未來幾年肯定會很有趣的。」