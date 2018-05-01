NBA／支持衛少重話回擊 勇士球員籲球迷應尊重

2018-05-01 15:46 NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導



美聯社 分享 facebook

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）先前與猶他當地球迷發生爭執，他在賽後以重話表示：「我不會挑戰球迷，是球迷挑戰我。猶他這裡，球迷確實對球員講了一些很不尊重且惡毒的話，他們拿你的家人小孩當目標，這真的很不尊重人。」

衛斯特布魯克更強調：「我已經受夠了總是忽略這些球迷言論，然後乖乖上場比賽這樣作法，我不認為我該這樣做，今天如果是換成在街上，這些人不會敢到我面前講這些，因為我不可能讓他們這樣做。」

事後衛斯特布魯克也不願收回這番重話，當記者就此事再尋求他的意見時，他說：「我說過的話都是確確實實我的看法。」

衛斯特布魯克說法也得到勇士部份球員聲援，李文斯頓（Shaun Livingston）說：「衛斯特布魯克的話確實有他道理存在，我認為雙方都必須尊重彼此，我們當然明白官方立場是顧客也就是球迷至上，盡力希望他們感到開心、滿意然後覺得錢花的值得，但與此同時，他們也必須尊重球員。」

湯普森（Klay Thompson）則解釋：「球迷可以攻擊我們球員本身，但要是把家人牽扯進去，那就是越線了。如果，你只是說像『你爛死了』或『你糟透了』，這些都不是什麼大問題。」

不過，湯普森也坦言至少對自己來說，面對球迷挑釁而保持冷靜並非難事，他半開玩笑說：「因為我上場打球是領很多錢的，假如我是免費上場打球，那可能會是個大問題，但我領薪水的這份工作有一部分就是被球迷批評。」