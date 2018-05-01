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NIKE巔峰賽／上場7分鐘拿MOP 楊承翰好驚訝

2018-05-01 10:45聯合報 記者曾思儒╱即時報導

松山高中楊承翰（左二）獲頒明星賽MOP。 圖／NIKE提供
松山高中楊承翰（左二）獲頒明星賽MOP。 圖／NIKE提供
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高中生涯最終戰，松山高中三年級前鋒楊承翰心情像洗三溫暖，入選首屆「NIKE高中籃球巔峰賽」明星隊讓他以為高中生涯有個完美句點，不料上半場展現不錯效率值，下半場卻沒受青睞，心情低落時卻突然獲頒明星賽MOP（最傑出球員），讓他大感驚訝。

「怎麼會是我？很訝異。」在冠軍賽節間上場領獎的楊承翰說。

他從前NBA球員易建聯手中接下肯定，獎勵是今年暑假可參加NIKE ALL-ASIA CAMP。

昨天的明星賽是由4支隊伍聯軍組成，楊承翰和林正、馬建豪是松山代表；林正和馬建豪都是先發，明星隊教練王非上半場換上場，讓三人「合體」，不過一上陣就飆進三分球的楊承翰，下半場都沒再上場。

「本來覺得是高中生涯完美句點，但本來以為會打更多。」楊承翰賽後難掩失落，但仍正面為自己打氣，「以後再加油。」

他因超齡，無法參加今年8月在曼谷舉行的U18亞青男籃賽，沒機會和同屆的林正、高二的馬建豪再同隊，他苦笑說：「打之前想快點結束，打完，才覺得，真的結束了。」

林正上場27分鐘繳出10分、10籃板，馬建豪出賽時間31分鐘是明星賽最長，21投6中拿下18分也是全場之冠，楊承翰相較之下表現最不突出，卻意外獲獎。

松山高中楊承翰（白衣）外線跳投。 圖／NIKE提供
松山高中楊承翰（白衣）外線跳投。 圖／NIKE提供
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松山高中楊承翰（左）運球遭大陸U18代表隊嚴防。 圖／NIKE提供
松山高中楊承翰（左）運球遭大陸U18代表隊嚴防。 圖／NIKE提供
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松山高中易建聯

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