NIKE巔峰賽／上場7分鐘拿MOP 楊承翰好驚訝

2018-05-01 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



松山高中楊承翰（左二）獲頒明星賽MOP。 圖／NIKE提供 分享 facebook 高中生涯最終戰，松山高中三年級前鋒楊承翰心情像洗三溫暖，入選首屆「NIKE高中籃球巔峰賽」明星隊讓他以為高中生涯有個完美句點，不料上半場展現不錯效率值，下半場卻沒受青睞，心情低落時卻突然獲頒明星賽MOP（最傑出球員），讓他大感驚訝。

「怎麼會是我？很訝異。」在冠軍賽節間上場領獎的楊承翰說。

他從前NBA球員易建聯手中接下肯定，獎勵是今年暑假可參加NIKE ALL-ASIA CAMP。

昨天的明星賽是由4支隊伍聯軍組成，楊承翰和林正、馬建豪是松山代表；林正和馬建豪都是先發，明星隊教練王非上半場換上場，讓三人「合體」，不過一上陣就飆進三分球的楊承翰，下半場都沒再上場。

「本來覺得是高中生涯完美句點，但本來以為會打更多。」楊承翰賽後難掩失落，但仍正面為自己打氣，「以後再加油。」

他因超齡，無法參加今年8月在曼谷舉行的U18亞青男籃賽，沒機會和同屆的林正、高二的馬建豪再同隊，他苦笑說：「打之前想快點結束，打完，才覺得，真的結束了。」