NIKE巔峰賽／下半場復活 馬建豪：怕被黃教練罵

2018-04-30 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



第一次打明星賽，松山高中的「高砲塔」馬建豪今天在NIKE高中籃球巔峰賽上半場得分卻掛蛋，下半場才「復活」，攻下全場最高18分。

「開賽前我有看到教練（黃萬隆）在觀眾席，很怕被他罵，快嚇死了。」馬建豪賽後笑說。

他和隊友林正、楊承翰一同入選明星賽，和另外3隊組成聯軍出戰大陸U18亞青代表隊；他和林正都先發上陣，林正上半場就有6分、6籃板，楊承翰也攻下5分，唯獨他4投全落空。

下半場馬建豪終於找到手感，隊友也紛紛將球做給他，儘管最終明星隊以63：89吞敗，但「小馬」攻下全場最高18分，表現讓大陸U18總教練張勁松及球員郭昊文、陳浩南都點名。

陳浩南和郭昊文都提到馬建豪的外線，郭昊文還形容小馬「出手很果決」，小馬不好意思說上半場雖然打很爛，但想到是難得機會，下半場仍沒有猶豫，有機會就果斷出手。

手感回溫加上高規格場館、軟硬體，馬建豪笑說：「打到後面有種接近夢想的感覺，很夢幻。」

這次比賽場地是2008年北京奧運場館五棵松，明星賽規格又比昨天的8強賽、4強賽再「升級」，明星賽成員除有專屬球衣、休息室印有自己名牌，每人還獲得知名耳機一副；賽後另頒發兩隊一名MOP（最傑出球員），楊承翰就是明星隊獲獎球員。