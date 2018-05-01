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鵜鶘vs.勇士之戰 內行人必看的眉眉角角

2018-05-01 07:00梁起華

NBA季後賽兩周前開打時，美國主流運動媒體針對第一輪做了預測，把印第安納與克里夫蘭、紐奧良打波特蘭、密爾瓦基對波士頓三場對戰組合列為「翻船警報」(upset alert)。結果大致上符合，鵜鶘隊是第一輪的驚奇，騎士隊與塞爾蒂克雖驚險過關，但是嚇得一身冷汗，雖未「翻船」、但亦搖晃滿兇的。另外猶他爵士隊在最後一戰的下半場，把奧市雷霆隊成功翻掉，不知是讓人感到雷霆隊該重整，還是爵士隊進步的速度太快……

鵜鶘在首輪橫掃拓荒者，演出今年季後賽的最大驚奇！ 美聯社
鵜鶘在首輪橫掃拓荒者，演出今年季後賽的最大驚奇！ 美聯社
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NBA過去這些年來隨著廣納國際球員、薪資結構與上限做了許多變更，加上每支球隊與當地轉播電台簽了豐厚的合約，已經沒有以前如洛杉磯湖人、芝加哥公牛這種常年強隊了，同樣地，如曼菲斯、奧蘭多、布魯克林等次級市場球隊，未來兩三年進季後賽或甚第二輪也不是不可能的。只要有運籌帷幄的管理團隊、一名A+級球員配上幾名B級球員，一切都是可能的。

紐奧良鵜鶘隊正是今年這樣的代表，「一眉超人」戴維斯(Anthony Davis)，配上哈勒戴(Jrue Holiday)、米羅蒂奇(Nikola Mirotic) 、穆爾(E’Twaun Moore)、朗多(Rajon Rondo)等來挑戰金州勇士隊，可稱是西區第二輪的經典賽，又可預測是第二輪的翻船警報，如果說鵜鶘隊未來要上位NBA西區，那麼這一系列遭遇勇士將會有很多細節可以看。

看到第三種子拓荒者慘敗的下場，勇士對上鵜鶘的第一場比賽一點都不敢大意。 美聯社
看到第三種子拓荒者慘敗的下場，勇士對上鵜鶘的第一場比賽一點都不敢大意。 美聯社
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鵜鶘與勇士對戰的更深層意義是，NBA全能長人的進化與世代交替。NBA過去20年來發展全能長人，身高7呎上下的球員，揚棄以前的身高趨勢不打中鋒，打大前鋒如小牛隊德國佬諾維茨基(Dirk Nowitzki)、目前最新的紐約尼克波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)，甚還進化到小前鋒如前明尼蘇達灰狼戰神賈奈特(Kevin Garnett)，更過分的是如費城七六人隊的西蒙斯(Ben Simmons)，6呎10吋來搶後衛的飯碗。

小牛隊諾維茨基在剛進聯盟時，因為防守腳步慢、耐撞強度不夠，被人取了外號叫Irk，把他名字的第一個字母D給拿掉，因為他沒有防守(Defense)，但Irk真正的意思還有困擾、煩惱之意，所以老諾對這外號是相當不喜歡的。

杜蘭特的進攻能力是不用多講了，他一路從大學到當時加入NBA，多元的進攻配上優勢的身高和靈活的身形就是他的特色，但是杜蘭特從大學起就是打大前鋒，在場上他可以打的位置從一號到四號都行，唯獨中鋒是杜蘭特的罩門，他缺少有效背對籃框單打的能力，在防守時他較為薄弱的身形，無法壓制住同樣或更矮身高、但是多15磅肌肉的中前鋒。

戴維斯不一樣，在肯塔基大學時，他就是打中鋒的，防守觀念、意志和他雙臂伸開達7呎的長度，有火鍋和制空籃板強權。「一眉超人」這幾年的竄起就是因為他的進攻能力成功開發。除三分線附近的投射能力還不及前輩杜蘭特穩定之外，戴維斯不論是在進攻還是防守方面，比杜蘭特更兇猛有看頭。

兩隊全能長人戴維斯(右二)與杜蘭特(左二)的發揮程度，對這系列戰有關鍵性的影響。...
兩隊全能長人戴維斯(右二)與杜蘭特(左二)的發揮程度，對這系列戰有關鍵性的影響。 美聯社
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勇士與鵜鶘的對戰除兩名全能長人的對決之外，也是西區現任強權與下一波強權的正面交鋒，在鵜鶘中鋒卡珍斯(DeMarcus Cousins)季中掛掉後，兩隊基本上都揚棄了傳統一到五號的先發陣容模式，雖然目前NBA普遍不打中鋒戰術了，但大多的隊伍還是象徵性的把中鋒放上先發，勇士隊有兩個用處不大的替補中鋒麥基(JaVale McGee)和帕楚利亞(Zaza Pachulia)，加上柯瑞(Steph Curry)尚未傷癒歸隊，沒有真正的控球後衛。鵜鶘隊甚麼都有，但就是沒有中鋒。

最後一個關心的是柯瑞的傷勢，一般人看來沒有他歸隊，勇士不容易搞定鵜鶘隊，但第一戰勇士意外地順利過關，讓人有錯覺第二戰柯瑞是否歸隊上場不是那麼重要？但是從季後賽開始，勇士隊的湯普森(Clay Thompson)表現一直不是太穩，柯瑞是否在陣中將會是影響勇士是否擺脫鵜鶘，順利進入下一輪的主要關鍵。

火鍋奧蘭多波士頓二戰芝加哥

梁起華

長年旅居紐約，對美式運動如棒球、美足和籃球極度熱衷，尤其對於大學美足與籃球有深度研究，超喜愛挖每位球員的生長與養成背景，死忠的密西根州大(MSU)斯巴達人隊球迷，Go Green~ Go White~！

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