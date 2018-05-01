詹姆斯衝出無限之戰 不累不累再往前飛

詹姆斯在生死決戰G7，率領騎士105：101力克溜馬，系列賽4：3驚險晉級東區季後賽第二輪。他對溜馬系列賽七戰場均34.4分10.1籃板7.7助攻，投籃命中率5成5，每場出賽超過41分鐘，七戰有三場得分至少44分，騎士第二號得分手勒夫場均11.5分，其他沒有一名騎士球員得分達兩位數。

詹姆斯幾乎沒有得到隊友太多協助，獨自帶隊率領騎士打進季後賽第二輪。如果你認為33歲詹皇累了，那你可能就錯了，這個賽季詹皇已經用這種方式打了89場比賽(例行賽82場全勤，季後賽對溜馬打滿7場)，詹皇不但沒有垮，他甚至愈打愈好，似乎是有無限的體力與鬥志。

想到騎士打個溜馬就要花費7戰，才能靠著自己的燃燒小宇宙後僥倖晉級，詹姆斯不禁悲從中來...。 美聯社 分享 facebook

騎士費盡心力闖過第一輪，輾過溜馬，靠的就是詹皇一個人帶動、衝刺、終結、組織。詹姆斯的帶隊方式和贏球過程，前無古人，你無法準確預測騎士會走到那裡，只要詹皇不垮、不累癱，詹皇隊友偶一、偶二爆發，騎士甚至還可能連續第四年打下東冠。

接下來詹皇要面對長年手下敗將暴龍，暴龍戰績更好，擁有主場優勢，板凳深度傲人，眼前這隻暴龍已經不再是前兩年的「季後賽保麗龍」球隊，詹皇獨自帶隊，前景並不樂觀，大多數NBA專家和專業人士都看好暴龍可以復仇過關。

碰到溜馬前鋒波格丹諾維奇(左)這麼噁心的打法，詹皇(右)心裏苦但詹皇不說。 美聯社 分享 facebook

事實上，騎士連續三年東冠的盔甲，已經被溜馬打出裂痕和漏洞。騎士最終困難和問題就是：整季下來始終沒有打出良好團隊合作+默契。

勒夫功能作用退化，甚至游離在戰術體系之外，只能扮演角色球員，扮演空位射手，他不再是過去三年騎士那個20分10籃板的三號球星。2017夏天失去後衛厄文，讓騎士陷入萬劫不復噩夢。如果不是靠詹皇一個人撐住，失去二號球星厄文，三號球星勒夫落入凡間變成凡人，騎士老早就該倒在例行賽，甚至過不了溜馬這一關。

騎士大前鋒勒夫(中)完全失去球星身手，季後賽首輪7戰平得分只有11.4分，命中率更低到33.8%。 美聯社 分享 facebook

面對板凳部隊恐怖，先發組合也有穩定提升，自信增強的暴龍，詹皇一個人帶隊，騎士打不出更優質團隊合作，湯普森、勒夫、史密斯、考佛、南斯等副手如果不能陸續挺身而出，幫助詹皇打出高效團隊，暴龍確實可能在第二輪終結騎士東區三連霸王朝。

詹姆斯走在東冠路上，只要他不累垮，騎士永遠都有機會。暴龍對騎士系列賽必須要更加孤立詹皇，讓詹皇沒有幫手，困死騎士，讓騎士永遠是一個人的球隊，不是五個人的球隊，暴龍才有可能。

暴龍想過騎士這關，就是要想辦法讓詹姆斯(中)孤立無援。 美聯社 分享 facebook

如果暴龍還是讓詹皇為所欲為，帶動團隊，組織隊友，騎士射手還是能打出攻防轉換，能命中外線空檔，甚至在籃板球和禁區攻防取得均勢，暴龍麻煩就大了。暴龍跟溜馬一樣，是一支很棒團隊，攻守更均衡，板凳深度更可怕，暴龍是一支比溜馬更高等級的對手。

詹姆斯仍舊扮演厄文離開克里夫蘭噩夢的終結者，今年NBA東區就看誰能真正打穿騎士和詹姆斯盔甲上的漏洞。