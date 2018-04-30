NBA／湯普森奇兵出擊 詹姆斯：這是我們熟知的他

2018-04-30 10:40 NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導



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騎士長人湯普森（Tristan Thompson）系列賽前6戰僅出賽23分鐘，且沒有1次是以先發身份登場，甚至第2、第3和第5戰都是整場枯坐冷板凳。

這情況在殊死第7戰卻出現全盤翻轉，總教練泰隆魯（Tyronn Lue）欽點湯普森擔任先發，湯普森也以今年季後賽最佳表現回應教頭信任。

湯普森此役繳出15分10籃板雙十成績，且整整出賽35分鐘，他的進攻籃板和單檔掩護替騎士進攻帶來莫大幫助，且由他坐鎮禁區或擋拆後換防也增加不同防守能量。

湯普森表示：「當教練點名我，我就得為隊友們挺身而出，特別是當整個賽季努力都懸於一線，不是贏球晉級，就是輸球淘汰。所以，當教練說我是先發，我集中專注，告訴自己，『是時候上陣，拿出表現來』。」

詹姆斯（LeBron James）則說：「這是我們熟知的湯普森，帶給我們額外進攻球權，或者接球後攻擊籃框。他的努力和能量，是他在聯盟打出名堂的原因。他不會有絲毫鬆懈，也比場上任何人都更拚。」

湯普森近1個月其實場下私生活備受矚目，先是傳出他被拍到在夜店和妻子以外女子接吻，接著他又迎接小女兒誕生。

不過回歸球場，湯普森在本場比賽確實表現無庸置疑，他強調：「沒有任何其他事比得上第7戰，我告訴球隊年輕球員，『這就是季後賽真諦，第7戰是區分出男人和男孩的考驗，你得拿出全副能耐來』。」

《季後賽東區對戰表》