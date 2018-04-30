NBA／搶七大戰騎士擊敗溜馬 詹姆斯狂飆45分

2018-04-30 04:53 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 蔡佳霖 ／即時報導



騎士詹姆斯（右）攻下45分9籃板7助攻4抄截，帶領騎士以105比101擊敗溜馬，歷經千辛萬苦總算挺進到第二輪。 美聯社 分享 facebook 儘管一度在比賽中抽筋回到休息室，但在一翻兩瞪眼的關鍵第七戰中，詹姆斯（LeBron James）依然證明他的首輪不敗傳說。

生涯第7次打搶七大戰，詹姆斯的經驗值和騎士團隊的大賽經驗顯然高於溜馬諸將。此役詹姆斯上場43分鐘，攻下45分9籃板7助攻4抄截，帶領騎士以105比101擊敗溜馬，歷經千辛萬苦總算挺進到第二輪，將和暴龍爭奪東區決賽的門票。

自2005-06年開始打季後賽以來，詹姆斯還沒有在首輪被淘汰過，已經連續贏了13個首輪系列賽。而他生涯在搶七大戰的戰績也提升到5勝2敗。

詹姆斯在第七戰的45分追平個人第七戰最高得分紀錄，在歷史上則是排在第3，僅次於威金斯（Dominique Wilkins）和瓊斯（Sam Jones）的47分，以及強森（Kevin Johnson）的46分。

詹姆斯一開賽就7投全中，上半場獨拿26分，湯普森（Tristan Thompson）則是大復活貢獻雙十，騎士不斷掌握進攻籃板，兩隊進攻籃板比是12：2，也讓他們比溜馬多出手投籃17次，彌補了命中率上的差距。半場打完，騎士取得54比43的領先。

屢屢在第三節爆發的溜馬，下半場比賽一開始在歐拉迪波（Victor Oladipo）的帶動下，轟出18比4的攻勢，一口氣超前比分。但詹姆斯再度接管戰局，他在這一節攻下12分，包括兩記三分球，讓騎士仍然在三節打完後握有2分領先優勢。

勒夫（Kevin Love）在第四節初拿下8分，在詹姆斯休息的期間，帶領隊友又將比分拉開到兩位數差距。溜馬雖然拼命追趕，一度只差4分，但還是沒辦法將分數壓過去，只能帶著遺憾提前放暑假。

詹姆斯今天25投16中，15罰11中，三分球3投2中，他在季後賽抄截次數累積達到399次，超越皮本（Scottie Pippen），成為NBA史上季後賽的抄截王。此外，這也是詹姆斯生涯季後賽第200次至少拿到20分，也是居史上第一。

湯普森15分10籃板，勒夫14分6籃板，史密斯（J.R. Smith）11分，希爾（George Hill）11分6籃板3助攻。

歐拉迪波上半場只得到5分，但下半場逐漸找回手感，全場得到30分12籃板6助攻3抄截；柯林森（Darren Collison）23分，楊恩（Thaddeus Young）14分10籃板4助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）10分5籃板。