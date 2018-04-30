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NBA／詹姆斯生涯7度搶七奪5勝 平均得分超喬丹

2018-04-30 08:50NBA台灣 udn記者蔡佳霖／綜合外電報導

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詹姆斯（LeBron James）生涯面臨第7次搶七大戰，今天是首度在季後賽首輪碰上，連同今天獲勝，詹姆斯所屬球隊取得5勝2敗的成績，而他生涯在第七戰平均得分達到34.9分，在NBA史上超越喬丹（Michael Jordan）的33.7分。

1、2017-18賽季：東區第一輪

騎士以東區第四種子身份，面對第五種子「綠衫軍」塞爾蒂克纏鬥，騎士取得3勝2負聽牌下，第六戰大敗被逼進第七戰，詹姆斯首度面對首輪打至第七戰，這一場力挺而出，全場25中16攻下45分，並有9籃板、7助攻，最終以105:101獲勝晉級第二輪。

2、2015-16賽季：總冠軍賽

面對破紀錄拿下73勝的勇士，騎士在總冠軍賽1比3落後的情況下將戰局逼進第七戰。在這場比賽，詹姆斯攻下27分11籃板11助攻，並且在最後時刻送出關鍵阻攻，帶領騎士寫下總冠軍賽史上首次大逆轉，奪得隊史第一座總冠軍。

3、2012-13賽季：總冠軍賽

尋求衛冕的熱火在決賽面對團隊戰力強大的老牌勁旅馬刺，騎士在第六戰靠著艾倫（Ray Allen）的經典三分球將比賽逼進延長，之後從馬刺手中死裡逃生。而在搶七大戰中，詹姆斯拿下37分12籃板4助攻，帶領騎士以95比88擊敗馬刺，完成二連霸大業。

4、2012-13賽季：東區決賽

喬治（Paul George）、衛斯特（David West）、希伯特（Roy Hibbert）、史帝芬森（Lance Stephenson）和希爾（George Hill）組成的先發陣容，讓溜馬一路挺進到東區決賽，帶給熱火極大壓力。兩隊打到搶七大戰，詹姆斯17投8中拿下32分8籃板4助攻2抄截1阻攻，熱火以99比76大勝溜馬，殺進總冠軍賽。

5、2011-12賽季：東區決賽

詹姆斯帶領熱火再次遭遇GAP三巨頭所領軍的塞爾蒂克，雙方一直殺到搶七大戰，詹姆斯攻下31分12籃板2助攻，幫助熱火在主場以101比88擊敗綠衫軍，闖進總冠軍賽，這也是詹姆斯生涯首度贏得搶七大戰。

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6、2007-08賽季：東區第二輪

面對第一年成軍的綠衫軍三巨頭，詹姆斯帶領騎士一路拼到第七戰。在最後決賽中，詹姆斯攻下45分5籃板6助攻，皮爾斯（Paul Pierce）則是拿下41分5助攻4籃板，兩人上演季後賽罕見的經典雙槍對決，騎士最終以92比97不敵塞爾蒂克。塞爾蒂克最終也奪下總冠軍。

7、2005-06賽季：東區第二輪

進入NBA第3年，詹姆斯終於嚐到生涯季後賽滋味，首輪6戰擊敗巫師後，騎士正面對決當年的鋼鐵軍團活塞，雙方一路打到第七戰，也是詹姆斯生涯第一次打搶七大戰。詹姆斯在這場比賽中，24投11中得到27分8籃板2助攻，但球隊受制於活塞的嚴防，全場只拿到61分，最終以18分之慘敗。

季後賽東區對戰表

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