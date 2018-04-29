SBL總冠軍賽／戴維斯領軍 璞園險勝富邦5度封王

2018-04-29 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



SBL總冠軍賽，璞園以78：73擊敗富邦，以四勝二負戰績封王，球迷拋下橘色彩帶慶賀。記者胡經周／攝影 分享 facebook 率先在第15季SBL總冠軍賽取得3勝1負「聽牌」優勢的璞園隊，昨天面對以全本土應戰的富邦隊，在上半場失誤過多的情況下幾乎整場遭對手壓著打，並讓富邦將戰線延長至第6戰。今天靠著簡浩及戴維斯帶領下，終場璞園就以78：73擊敗富邦，以四勝二負戰績封王，創SBL紀錄第五度奪冠。

不想夜長夢多的璞園今天開賽就展現氣勢，「帥哥射手」簡浩連續兩記三分球破網，率領球隊打出一波10：2攻勢，加上「新台灣人」戴維斯單節挹注9分，首節璞園就以20：16領先對手。次節璞園雖一度遭對手逆轉，不過璞園馬上展開反攻，靠著簡浩及吳岱豪連得4分，讓璞園半場打完取得3分領先。

打完第4戰受傷的富邦洋將賽勒，右肩關節唇撕裂傷在賽前接受醫療團隊的測試與評估，最終疼痛指數從6降到4，獲得出賽放行，不過半場打完他仍未上場。

易籃後璞園幾度遭對手追至一球的分差，不過戴維斯在關鍵時刻跳出，帶領球隊打出一波12：3攻勢，璞園也一度最多領先達13分，前3節打完璞園取得10分領先。決勝節富邦靠著林郅為切入得分一度將分數追至2分差，不過戴維斯埋伏在內線，雙手爆扣得分，陳堅恩再補進單場第3記三分球，也將領先要回7分。