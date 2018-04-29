NBA／矛盾之爭 爵士能擋住火箭？

2018-04-29 15:39 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



矛盾之爭，爵士能否守住火箭？ 歐新社 分享 facebook

西區季後賽邁入第二輪，極敗雷霆的爵士隊，將對上第一種子休士頓火箭，兩支聯盟防守和進攻最佳的球隊短兵相接，這個系列賽組合將是經典對決。

例行賽下半季，爵士在中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）右膝挫傷痊癒歸隊後，表現提升了一個檔次，明星賽後他們的淨效率值（球隊每100回合淨勝分）聯盟最佳；在對雷霆的系列賽中，戈貝爾籃下的影響力也相當明顯。

另一方面，火箭的進攻也相當銳利，是哈登（James Harden）和保羅（Chris Paul）雙衛能夠用檔拆戰術拆解對手，還是法國長人能夠捍衛禁區，就要看雙方誰能先掌握主動。若戈貝爾能保持首輪表現，火箭將會有不少麻煩；反之，若是讓哈登予取予求，那麼爵士恐怕難以抗衡。

此外，爵士還有超強利器，新人米契爾（Donovan Mitchell）生涯前6場季後賽，場均28.5分，首輪表現更勝對手韋斯布魯克（Russell Westbrook）和喬治（Paul George）；其中第6戰拿下38分，是NBA史上新秀球員在季後賽關門戰的第4高得分。

米契爾的進攻相當成熟，外線出手也很有信心，不過面對火箭強大的整體進攻，不能光靠米契爾一人表現。爵士必須得想辦法放慢比賽節奏，才能奏出勝利樂章。這場對決普遍還是看好火箭過關，爵士主控魯比歐（Ricky Rubio）由於左腿筋拉傷預計至少休息10日，運動畫刊預測火箭會在第6戰晉級。

《季後賽西區對戰表》