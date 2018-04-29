NBA／大三元破隊史紀錄 格林維持不敗傳說

2018-04-29 13:59 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



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格林（Draymond Green）首戰上半場打出驚人的全能表現，半場就拿到12分10籃板8助攻3抄截3阻攻，全場則是進帳16分15籃板11助攻3抄截2阻攻，帶領勇士旗開得勝。

這是格林生涯季後賽第4次大三元，超越戈拉（Tom Gola），成為勇士隊史季後賽大三元最多的球員；先前格林也是刷新勇士隊史累積最多大三元紀錄。

例行賽和季後賽相加起來，格林已經完成26次大三元，這26場比賽勇士全部獲勝。