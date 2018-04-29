NBA／最近有點煩 哈登否認老媽接手經紀人

2018-04-29 13:57 聯合新聞網 綜合報導



哈登(右)否認老媽(左)會擔任他的經紀人。 美聯社(資料照) 分享 facebook NBA季後賽打得火熱，火箭隊哈登(James Harden)也率球隊挺進第二輪，積極備戰將與爵士隊進行對決，不過，前倒是有一件令他煩心的事。

去年7月創紀錄與火箭隊簽下6年2.28億美元，以及2015年與Adidas斯簽下13年2億美元代言合約，光是這兩筆年收入就超過5000萬美元的哈登，近來傳出與經紀公司「Landmark Sports Agency」分手，而由他的母親威利絲(Monja Willis)接手經紀人事務，對於這項傳聞，哈登特別在於今天練球後，對媒體澄清，他的老媽並非他的經紀人，但他也承認說，「我現在沒有經紀人。」

#Rockets star James Harden on the @HOUBizJournal report of his mom becoming his representation: “I wouldn’t really call her my agent. ... I don’t have an agent. ... It’s work, but I would just call it her being my mom.”



Good insight here on their relationship: pic.twitter.com/M9gBYQRgM3 — Ben DuBose (@BenDuBose) 2018年4月28日

哈登受訪時說，「我不會讓老媽成為我的經紀人，她就是幫助我的人，就像其他母親對兒子所做的事。」哈登表示，老媽仍是哈登基金會重要負責人，母親的角色是不會改變的。

至於哈登原本經紀人，佩林卡（Rob Pelinka）於去年離開「Landmark Sports Agency」，轉任湖人隊經理，是否導致哈登要離開這家經紀公司，原因並不得知，但哈登明確表達自己現在沒有經紀人。

這件煩心的事，可不要影響他的表現。