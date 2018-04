NBA／最近有點煩 哈登否認老媽接手經紀人

哈登(右)否認老媽(左)會擔任他的經紀人。 美聯社(資料照) 分享 facebook NBA季後賽打得火熱,火箭隊哈登(James Harden)也率球隊挺進第二輪,積極備戰將與爵士隊進行對決,不過,前倒是有一件令他煩心的事。

去年7月創紀錄與火箭隊簽下6年2.28億美元,以及2015年與Adidas斯簽下13年2億美元代言合約,光是這兩筆年收入就超過5000萬美元的哈登,近來傳出與經紀公司「Landmark Sports Agency」分手,而由他的母親威利絲(Monja Willis)接手經紀人事務,對於這項傳聞,哈登特別在於今天練球後,對媒體澄清,他的老媽並非他的經紀人,但他也承認說,「我現在沒有經紀人。」

#Rockets star James Harden on the @HOUBizJournal report of his mom becoming his representation: “I wouldn’t really call her my agent. ... I don’t have an agent. ... It’s work, but I would just call it her being my mom.”



Good insight here on their relationship: pic.twitter.com/M9gBYQRgM3