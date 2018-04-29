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NBA／塞爾蒂克霍福特26分 對公鹿搶七大戰勝出

2018-04-29 10:49聯合報 記者吳思儀╱即時報導

霍福特助「綠衫軍)塞爾蒂克在搶七大戰獲勝。 路透
霍福特助「綠衫軍)塞爾蒂克在搶七大戰獲勝。 路透
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塞爾蒂克球星霍福特（Al Horford）今天在季後賽首輪第七戰，扛住一戰定生死的壓力，上場33分鐘，17投13中，奪26分，追平生涯季後賽單場最佳得分紀錄，另有8籃板，率隊以112：96擊敗公鹿，在系列賽以4勝3負晉級第二輪，將與76人爭奪東區決賽門票。

上季塞爾蒂克以東區第一之姿晉級季後賽，但卻在東區決賽踢到鐵板，不敵詹姆斯（LeBron James）率領的騎士，無緣總冠軍賽；球季結束後，網羅厄文（Kyrie Irving）和海瓦德（Gordon Hayward）補強戰力。

本季塞爾蒂克飽受傷兵困擾，海瓦德和厄文皆因傷報銷，仍以東區第二之姿晉級季後賽。雖然海瓦德和厄文無緣在季後賽為球隊貢獻，但今天兩人在關鍵一戰皆到場邊為隊友加油，團隊也連同他們的份一起打拚，展現不放棄的韌性。

儘管布朗（Jaylen Brown）不慎在第二節右腿受傷，上場16分鐘、僅得2分，但隊友挺身而出，此役塞爾蒂克共有3人得分破20，洛齊爾（Terry Rozier）飆進5顆三分球，得26分、9助攻、6籃板，泰托姆（Jayson Tatum）進帳20分、6籃板、5助攻，合力將勝利留在家中。

首節塞爾蒂克在15：15平手後，用防守帶動進攻，打出一波15：2的攻勢，將分數差距擴大至13分差。雖然第二節一度被公鹿追成2分差，但霍福特適時挺身而出，率隊拉出一波16：6攻勢，在這波攻勢中他包辦8分，沒讓公鹿輕易將分數超前，半場打完塞爾蒂克以50：42領先。

下半場塞爾蒂克在第三節火力全開，單節打出31：25的攻勢，霍福特單節進帳10分，一度在公鹿追到3分差時，再度跳出來得分，保住領先優勢，三節打完以81：67領先，奠定勝基。

公鹿雖同樣有3人得分破20，米道頓（Khris Middleton）奪全場最佳32分，布萊德索（Eric Bledsoe）23分，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）22分、9籃板，但替補球員總計得12分，不敵塞爾蒂克板凳球員所得的32分，是落敗的關鍵之一。

季後賽東區對戰表

塞爾蒂克晉級，球迷歡呼。 美聯社
塞爾蒂克晉級，球迷歡呼。 美聯社
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塞爾蒂克公鹿厄文

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