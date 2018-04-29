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NBA／火箭次輪 哈登：爵士是非常好防守球隊

2018-04-29 09:05聯合報 記者吳思儀╱即時報導

哈登。 美聯社
哈登。 美聯社
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本季很有「冠軍相」的火箭，將在台北時間明天凌晨3點30分於主場迎戰爵士，展開第二輪系列賽，主力球星「大鬍子哈登（James Harden）不敢小覷對手，稱讚爵士是「非常、非常、非常好的防守球隊」。

哈登表示，爵士有一群難纏的防守者，又有戈貝爾（Rudy Gobert）在後面坐鎮，也能出手投進高難度的投籃。

雖然爵士本季在例行賽的防守效率101.6，高居全聯盟第二，但火箭已做好充足準備。哈登表示，在季後賽首輪對灰狼的比賽，讓全隊做好了準備，有助於對爵士的比賽；在防守端，戈貝爾做得很好，這點也有對應之策。

哈登說：「我認為我們已為一切做好準備，也看了許多不同的防守，針對這些防守，用不同的方式進攻。」

本季火箭在例行賽對爵士，握有對戰3場全勝優勢。談起火箭如何能在例行賽橫掃爵士，火箭總教練丹東尼（Mike D’Antoni）表示，「我認為這要靠我們自己，這也是我整季一直在說的事，只要每個人堅持做好該做的事，無論對上任何球隊，都能打出應有的表現，得到分數。」

面對本季例行賽全聯盟戰績第一的火箭，爵士總教練史奈德（Quin Snyder）表示，火箭是一支非常獨特的球隊，表現很棒，是聯盟中最好的球隊，儘管如此，還是會全力以赴爭奪勝利。

爵士哈登大鬍子

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