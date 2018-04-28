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SBL冠軍賽／張宗憲關鍵三分球 富邦出奇招延長戰線

2018-04-28 21:11聯合報 記者劉肇育╱即時報導

在缺少了張伯維、賽勒兩名大將的情況下，富邦勇士總教練許晉哲在今天的冠軍系列賽第5戰，靠著「5上5下」、11人輪替的調度，在上半場取得9分領先，雖然下半場璞園靠著三分球攻勢一度逆轉戰局，但比賽最後42.6秒富邦張宗憲投進關鍵三分球，助富邦最終73：69將戰線延長到第6戰。

在遭到璞園搶先聽牌後，富邦今天在張伯維與賽勒因傷缺陣，兩名控球後衛林書緯與洪志善帶傷上陣的情況下，決定拚盡全隊戰力出奇招，從首節開始就讓兩套輪替陣容進行「五上五下」的調度，再加上第11人高健益，希望以團隊車輪戰的方式與璞園力拚。

上半場富邦也確實收到成效，不僅球隊攻勢多點開花，還讓璞園發生高達15次失誤，取得9分領先優勢，下半場璞園雖然一度靠著李啟瑋的三分球追到僅剩5分差，但第三節後段劉韋辰和高健益連續飆進三分球，再將雙方差距擴大到8分。

第四節初璞園簡浩和陳堅恩接連飆進三分球，帶領球隊拉出一波10：2的攻勢追到僅剩4分差距，比賽最後2分半鐘璞園陳冠全連續投進三分球與拋射，加上簡浩也補上一記三分冷箭幫助璞園拉出8：2的攻勢逆轉戰局，取得2分領先。

比賽最後1分07秒，璞園施晉堯一次違反運動道德犯規讓林書緯站上罰球線，讓富邦再度追平比數，隨後張宗憲更飆進一顆高難度的後仰三分球，加上蔡文誠兩罰命中，富邦在比賽最後27秒反倒取得5分領先，雖然璞園簡浩也回敬了一顆三分球，但最終富邦仍是以4分差距險勝。

璞園簡浩張宗憲

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