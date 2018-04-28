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MLB／97哩內角壓不住大谷 第4轟出爐

NBA／溜馬大勝34分 詹皇濺血吞季後賽第三慘敗

2018-04-28 11:03聯合報 記者吳思儀╱即時報導

詹皇打到眉角濺血，仍止步住騎士頹勢，大輸溜馬34分，是他生涯季後賽第三大慘敗，也...
詹皇打到眉角濺血，仍止步住騎士頹勢，大輸溜馬34分，是他生涯季後賽第三大慘敗，也第一次首輪季後賽要搶七。 美聯社
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為闖進季後賽第二輪，騎士球星詹姆斯（LeBron James）卯足全力，儘管今天在首輪第六戰，一度被對手肘擊左眉濺血，經過簡單包紮後堅持繼續上場奮戰，但最終孤掌難鳴，不敵溜馬的多點開花，終場以87：121落敗，雙方戰成三平，戰線拉到第七戰。

詹姆斯濺血事件，發生在第二節剩下2分13秒，騎士落後9分時，詹姆斯試圖持球闖入禁區，面對溜馬T.楊恩（Thaddeus Young）在前面高舉雙手嚴防的情況下，想起身騰空隔著楊恩上籃，結果發生嚴重的肢體碰撞。

在肢體碰撞的當下，T.楊恩的左手肘，不慎重擊到詹姆斯的左眉後倒地；詹姆斯則在碰撞後，用左手摀著流血的左眉附近，在場邊經過簡單的包紮處理後，繼續比賽。

詹姆斯雖於第二節剩下1分40秒時，助攻隊友灌籃，並一度兩罰俱中，助隊將分數差距縮短至5分差。但溜馬隨著柯里森（Darren Collison）飆進三分球，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）跳投命中，半場打完以57：47領先。

第三節騎士雖想急起直追，但防守壓不住溜馬的多點開花，加上進攻端只靠詹姆斯苦撐，導致單節被溜馬打出35：20的攻勢，前三節打完騎士以67：92落後，種下敗果，無緣保握「聽牌」優勢。

詹姆斯拿下全隊最佳22分、7助攻、5籃板，但其他人得分都在13分以下；反觀溜馬共有七人得分雙位數，其中歐拉迪波（Victor Oladipo）奪全場最佳28分、13籃板、10助攻，完成季後賽生涯首次「大三元」，率隊保住一線生機。

詹姆斯溜馬騎士

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