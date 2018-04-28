NBA／不怕衛冕軍勇士 戴維斯有信心鵜鶘能贏

2018-04-28 08:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ╱即時報導



戴維斯(左)現在身旁有一群包含朗多(右)在內的好隊友，一點都不怕衛冕軍勇士。 美聯社 分享 facebook

儘管鵜鶘「雙塔」之一的卡珍斯（DeMarcus Cousins）因阿基里斯腱斷裂報銷，令外界不看好鵜鶘能在季後賽第二輪，擊敗前三季兩度奪冠的衛冕軍勇士隊，但鵜鶘主力戴維斯（Anthony Davis）仍堅信他們可以戰勝勇士。

戴維斯表示，這是個擊敗世界冠軍的好機會，勇士是衛冕軍，如果球隊能在這七戰四勝制的系列賽中擊敗勇士，相信會很有趣；而這也是球隊不斷努力在做的事，並設法贏下第一場比賽。

台北時間明天上午10點30分，鵜鶘將作客勇士；本季例行賽，兩隊交手4次，鵜鶘對戰成績處於1勝3敗的劣勢，唯一的一勝是在前次4月8日作客勇士時，以126：120拿下。

戴維斯表示，相信明天會是場有趣的比賽，且深知鵜鶘是可以擊敗勇士的，因為球隊曾在例行賽時做到這一點，對球隊有信心。

不過戴維斯也不敢小覷對手，他透露，勇士在任何時候都能出手命中，對球隊而言是很大的挑戰，但只要能嘗試打出更快的節奏，相信這會是場競爭激烈的比賽。

面對衛冕軍，鵜鶘並未卻步，反而激起更大的鬥志，因為這是個檢測自己實力的好機會。戴維斯表示，這對陣中的每個人而言，是個很好的機會，倘若能擊敗勇士，將可增添資歷。

鵜鶘總教練簡崔（Alvin Gentry）表示，對勇士之戰，給球隊一個在高水平競爭的機會，所以球員對此感到興奮，因為每個人對勇士及過去四年所取得的成就，抱有很大的敬意；現在能和勇士競爭，相信球員能繳出最好的表現，朝目標前進。

值得一提的是鵜鶘在例行賽對勇士拿下的唯一勝利，是在勇士球星柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣的時候；而目前柯瑞歸期未定，明天仍不確定是否出賽，因此鵜鶘若想贏球勢必得把握柯瑞休兵的時候。