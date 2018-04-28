NBA／柯瑞首次參加5對5對抗訓練 距離歸期不遠

2018-04-28 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ╱即時報導



前三季兩度奪冠的衛冕軍勇士隊，將在台北時間明天上午10點30分，於主場迎戰鵜鶘隊；今天在賽前一天，主控柯瑞（Stephen Curry）首度參加5對5的對抗訓練，並傳出好消息，距離歸期已不遠。

柯瑞自3月24日因左膝內側腹韌帶二級拉傷後，至今已休兵35天，近期復原狀況良好，已連續兩天練習，沒有傳出不適。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，柯瑞肯定會很興奮，因為已接近歸期。

柯瑞則說，對自己有信心，相信明天的感覺會更好，這兩周做了許多練習，尤其是腳步的移動，逐漸恢復到期望能在比賽中所做的動作，並試圖讓身體能面對高強度的比賽，目前膝蓋感覺良好，沒有因近期所做的訓練感到疼痛。

儘管如此，勇士仍謹慎面對柯瑞的復出，沒有給出明確歸期，將他列為每日觀察名單，意味著柯瑞仍不確定是否會在明天復出。據了解，勇士期望能等他做完各項檢測，並在投籃訓練後，再評估是否上場。

柯瑞表示，對自己的身體有信心，一旦通過檢測，就會上場，無論時間是明天或是之後，這都是個過程。

儘管缺席15場比賽，柯瑞很渴望重返賽場，但他透露，必須保持理性，不能操之過急，要努力恢復，保持競爭力，並相信「當勇士陣容完整時，將很難被擊敗；而現在正努力做到這一點，想和隊友一起在場上奔馳。」

對於休兵長達一段時間，柯瑞坦承有些沮喪，他表示，很喜歡打籃球，這是他一直喜歡做的事，可是當無法做到這一點時，就會覺得很糟。

距離復出時間越來越接近時，柯瑞坦言，這段期間所面臨的興奮和焦慮，其實是處理傷痛過程中最煎熬的，但在此時，仍必須專注於目標前進。