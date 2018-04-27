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NBA／向鄧肯、米勒傳奇看齊 戴維斯盼扛起鵜鶘

2018-04-27 17:48世界日報 體育新聞組╱綜合報導

靠戴維斯一肩扛起球隊，鵜鶘成小球隊典範。 美聯社
靠戴維斯一肩扛起球隊，鵜鶘成小球隊典範。 美聯社
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在競爭激烈的西區季後賽，在中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）阿基里斯腱斷裂、球季報銷的情形下，大前鋒戴維斯（Anthony Davis）以季後賽驚人的場均33分12籃板2.8阻攻撐起球隊，率隊四戰橫掃拓荒者，戴維斯與鵜鶘隊正一步步成為下一個小市場球隊成功典範。

戴維斯不僅季後賽表現出色，也是鵜鶘隊能以西區老六晉級的關鍵人物，戴維斯在最後34場例行賽中，平均每場30.2分，在同期內排名聯盟第一，帶領鵜鶘打出21勝13敗的成績。

戴維斯在2012年帶領肯塔基大學拿下全國冠軍，獲選全國錦標賽最傑出球員，並成為該年NBA選秀狀元。加入鵜鶘隊六個球季，戴維斯從新秀年後連續五年都入選明星賽，現年仍只有25歲，戴維斯未來無可限量。

從小看著米勒（Reggie Miller）和鄧肯（Tim Duncan）長大，米勒讓溜馬成為季後賽常客，鄧肯為馬刺拿下五座總冠軍，這些也都自然成為戴維斯的憧憬。

「在小市場球隊裡，如果不能贏球就不會受到關注，不過看看米勒和鄧肯，他們都率領各自的球隊走向勝利，並在聯盟中獲得一席之地，」戴維斯說，「我喜歡紐奧良，我喜歡為這座城市打球。」

戴維斯鵜鶘鄧肯
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