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NBA／詹皇絕殺秀 泰隆魯：媲美喬丹The Shot

2018-04-27 16:09NBA台灣 udn記者蔡佳霖／綜合外電報導

詹姆斯（LeBron James）在第五戰關鍵之役展現天下第一人的王者霸氣，在比賽最後飆進一記壓哨絕殺三分球，帶領騎士取得3比2聽牌資格。

這是詹姆斯繼2009年東區決賽對魔術第二戰、2013年東區決賽對溜馬首戰、2015年東區第二輪對公牛第四戰之後，生涯第4次在季後賽上演壓哨絕殺。

加上第四戰考佛（Kyle Korver）的精準外線，老練的騎士連續兩場都用三分球挽回一度可能吞敗的極度劣勢，重新握有主動權，同時也把壓力還給了溜馬。

騎士教頭表示詹皇這一記絕殺三分球，讓他不禁想起1989年喬丹在首輪所演出的經典絕...
騎士教頭表示詹皇這一記絕殺三分球，讓他不禁想起1989年喬丹在首輪所演出的經典絕殺「The Shot」。 路透
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面對陣中王牌如此主宰攻守兩端的驚人表現，騎士總教練泰隆魯（Tyronn Lue）賽後表示，這一記絕殺三分球讓他不禁想起1989年喬丹（Michael Jordan）在首輪所演出的經典絕殺「The Shot」。

「我認為LeBron的那記投籃有些像是喬丹在伊洛（Craig Ehlo）頭頂上投進的那一球，」泰隆魯說道，「打法是相同的。」

1989年季後賽首輪，喬丹帶領公牛挑戰東區第3種子的騎士，雙方在5戰3勝制的前4戰打完取得2比2平手，而第五戰生死戰移師回騎士主場，騎士在比賽最後3秒還握有1分領先。

儘管面臨輸球就要淘汰的巨大壓力，但喬丹最後一擊擺脫騎士球員的重重防守，然後運球急停跳起、在空中拉竿閃過伊洛的防守，上演不可思議的絕殺秀，讓球隊死裡逃生晉級第二輪。

這場關鍵戰役，喬丹攻下44分9籃板6助攻，而這致命一擊也堪稱是喬丹早期生涯最重要的轉折點。

不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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