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NBA／裁判報告認兩漏判 詹皇追魂鍋是妨礙中籃

2018-04-27 09:15聯合報 記者劉肇育╱即時報導

歐拉迪波所言不假，裁判報告指出詹皇這記追魂鍋確實是妨礙中籃的漏判。 歐新社
歐拉迪波所言不假，裁判報告指出詹皇這記追魂鍋確實是妨礙中籃的漏判。 歐新社
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克里夫蘭騎士明星前鋒詹姆斯（LeBron James）在昨天與印第安納溜馬的系列賽第五戰，於比賽最後3.8秒賞給歐拉迪波（Victor Oladipo）一記關鍵追魂鍋後，再投進經典的絕殺三分球助騎士聽牌，不過今天NBA官方所公布的裁判報告中顯示，詹姆斯的該記阻攻確實是一次裁判漏吹的妨礙中籃。

騎士詹姆斯在昨天出戰溜馬的比賽中全場進帳44分10籃板8助攻，以一己之力對抗多點開花的溜馬，雖然在比賽最後27.6秒他一度發生致命失誤，險些讓球隊錯失逆轉比數的機會，但隨後他在防守端將功贖罪賞了歐拉迪波一記追魂鍋，並在比賽最後3.8秒在弧頂接獲隊友發球後，投進絕殺三分球，助騎士取得聽牌優勢。

不過身為苦主的溜馬歐拉迪波在昨天受訪時就直言，詹姆斯的該記追魂鍋是在球已經碰到籃板反彈的情況下發生，依照規定應該是一記「妨礙中籃」：「這感覺真的很差，畢竟我們透過自己的方式戰鬥並追平比分，那次的上籃對我們來說相當關鍵。」

而根據NBA官方今天所公布的該場比賽在後兩分鐘裁判報告顯示，該記阻攻確實是一次漏吹的妨礙中籃，且不僅是該球漏判，就連詹姆斯在比賽最後27.6米所發生的掉球失誤，事實上將球拍出界外的也是溜馬楊恩（Thaddeus Young），但當下裁判卻將球權判給了溜馬，促成了接下來一連串錯誤，以及對騎士來說最美麗的結果發生。

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